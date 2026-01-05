Frunzele de ceai căzute dintr-un camion au provocat o coliziune în care au fost implicate mai multe vehicule în Japonia, soldată cu un mort și trei răniți, au relatat mass-media locale preluate de France Presse.

Frunzele, împrăștiate pe un tronson de drum de aproximativ 500 de metri în departamentul Tochigi (nord-est), au făcut ca mai mulți șoferi să piardă controlul, provocând o coliziune între mai mult de zece vehicule duminică, a indicat cotidianul Mainichi, citând poliția locală, notează G4Media.

Patru persoane au fost transportate la spital, unde a fost constatat decesul unui bărbat de 78 de ani, potrivit ziarului.

Bărbatul conducea un vehicul utilitar mic, care ar fi derapat și ar fi intrat pe contrasens. După ce a ieșit din vehicul, acesta ar fi fost lovit de un camion.

Camionul care transporta frunze de ceai nu avea acoperiș, iar poliția anchetează circumstanțele accidentului, au indicat mass-media.

Contactată de AFP, poliția locală a refuzat să facă orice comentariu.