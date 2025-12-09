IT Genetics, una dintre cele mai puternice companii românești de tehnologie specializate în soluții pentru retail, logistică și producție, se pregătește să intre la începutul anului viitor pe piața AeRo a Bursei de Valori București. Listarea vine după 18 ani de activitate și o perioadă de expansiune accelerată, în care business-ul s-a dublat în ultimii trei ani, ajungând la 20 de milioane de euro cifră de afaceri.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Fondatorii își propun să folosească fondurile atrase prin plasamentul privat – aproximativ 7,5 milioane lei – pentru un nou ciclu de creștere: extindere în marile economii europene (Germania și Franța), consolidarea zonei de automatizări industriale și robotică, extinderea fabricii proprii de etichete din Dâmbovița și achiziția unor companii românești complementare.

„Un investitor nu va investi într-o companie fără viziune și nici într-o companie cu vise prea mici”, spune Liviu Sima, cofondator IT Genetics, în interviul acordat Economedia.

De ce acum listarea? „Am ajuns la majorat și la maturitate”

Pentru fondatorii IT Genetics, momentul listării a fost intenționat așezat după o perioadă lungă de consolidare. „Am considerat, într-un fel în glumă, că, ajungând la majorat, împlinind 18 ani, e momentul bun. Dar, altfel, considerăm că firma a ajuns la un grad suficient de maturitate”, spune Liviu Sima.

De altfel, planurile de listare existau de ani buni, însă procesul a fost îngreunat de structura internațională a business-ului. Compania activează în cinci țări – România, Ungaria, Bulgaria, Spania și Italia – iar fondatorii au derulat, în ultimii doi ani, un amplu proces de transformare într-un holding consolidat, astfel încât întreaga activitate să fie prezentată unitar investitorilor.

„Ne-a luat cam șase luni în fiecare țară. Am vrut să avem o structură de guvernanță matură încă de la început, inclusiv un consiliu de administrație cu cinci membri, pentru că ne dorim ca în câțiva ani să facem pasul către piața principală a BVB”.

Citește continuarea articolului pe ECONOMEDIA….