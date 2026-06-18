Asociația Inter-Bio solicită revizuirea Planului Național pentru Agricultură Ecologică (PNAE), astfel încât acesta să includă și o strategie națională pentru independența semințelor ecologice. Solicitarea vine după ce Parlamentul European a aprobat noile norme privind plantele obținute prin noile tehnici genomice (NGT), decizie care a stârnit îngrijorări în rândul sectorului agriculturii ecologice, transmite Agerpres.

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Președintele Inter-Bio, Costin Lianu, avertizează că noile reguli riscă să favorizeze concentrarea pieței semințelor în mâinile unui număr redus de companii și să crească dependența fermierilor de brevetele genetice. Potrivit acestuia, cea mai mare problemă rămasă nerezolvată este cea a brevetelor aplicate trăsăturilor și secvențelor genetice, care ar putea limita accesul la resurse genetice și reduce concurența în sectorul agricol.

Inter-Bio și organizația europeană IFOAM Organics Europe au reafirmat că agricultura ecologică va continua să excludă utilizarea plantelor obținute prin NGT și au cerut măsuri suplimentare pentru protejarea suveranității europene a semințelor. În urma negocierilor europene, una dintre garanțiile obținute este menținerea interdicției NGT în agricultura ecologică, precum și obligativitatea etichetării loturilor de semințe care conțin astfel de plante.

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„Pentru România, o țară cu un potențial uriaș în agricultura ecologică, această decizie reprezintă un semnal de alarmă. Trebuie să protejăm fermierii locali de presiunile monopolurilor tehnologice și ale brevetelor genetice. Menținerea standardelor ecologice stricte și a independenței semințelor noastre este o problemă de suveranitate națională și alimentară”, a declarat Costin Lianu.

Acesta susține că noile tehnici genomice diferă de organismele modificate genetic clasice prin faptul că nu introduc gene străine în ADN-ul plantelor, ci modifică direct materialul genetic existent. În opinia sa, dereglementarea unei categorii de plante NGT ridică probleme de transparență pentru consumatori, deoarece produsele rezultate ar putea ajunge pe piață fără etichetare specifică.

Potrivit reprezentanților sectorului ecologic, fermierii bio vor continua să respecte reguli stricte. Ei nu vor putea utiliza semințe obținute prin NGT, iar ingredientele rezultate din astfel de tehnici vor rămâne interzise atât în hrana animalelor ecologice, cât și în produsele care poartă sigla europeană pentru agricultura ecologică. Principala provocare va fi evitarea contaminării accidentale cu plante cultivate prin noile tehnologii.

Inter-Bio propune, printre altele, dezvoltarea unor rețele de ameliorare tradițională și ecologică, înființarea unor bănci regionale de semințe și consolidarea cadrului juridic care să permită fermierilor să producă și să comercializeze semințe ecologice la nivel local. Organizația consideră că revizuirea PNAE ar trebui să includă explicit măsuri pentru reducerea dependenței de marile companii de biotehnologie și pentru protejarea biodiversității agricole din România.

Parlamentul European a aprobat miercuri noile norme privind plantele obținute prin NGT, cu scopul de a facilita dezvoltarea unor culturi mai rezistente la dăunători și la schimbările climatice, capabile să ofere producții mai mari și să reducă utilizarea pesticidelor. Noile reguli împart plantele NGT în două categorii. Plantele din categoria NGT-1, care prezintă modificări genetice limitate și comparabile cu cele care ar putea apărea prin ameliorare convențională, vor fi tratate similar plantelor convenționale. În schimb, plantele din categoria NGT-2 vor rămâne supuse regulilor stricte aplicabile organismelor modificate genetic, inclusiv evaluării riscurilor și autorizării înainte de comercializare.

În agricultura ecologică, utilizarea plantelor NGT va rămâne interzisă, conform noilor reglementări europene.