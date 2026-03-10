India a redus dramatic importurile de ulei de floarea soarelui în februarie 2026. Scăderea a fost de 45,3 procente, iar volumul importat a ajuns la doar 146.000 de tone, notează ukraconsult.com.

Creșterea prețurilor a fost motivul principal al acestei reduceri. Prețul uleiului de floarea soarelui de pe Marea Neagră a crescut semnificativ, astfel că pe 3 martie, cotația era de 1.327,50 dolari pe tonă. Ucraina și Rusia sunt principalii furnizori ai Indiei. Acestea două țări controlează cea mai mare parte din exporturile mondiale, însă perturbările geopolitice afectează fluxurile comerciale.

India a schimbat strategia de aprovizionare cu uleiuri vegetale. Importurile de ulei de palmier au crescut la 844.000 de tone, aceasta fiind cel mai înalt nivel din august 2025. Creșterea cererii pentru ulei de palmier are mai multe cauze. Prețurile sunt mai competitive decât la alte uleiuri, iar sezonul mai cald favorizează utilizarea uleiului tropical.

Importurile de ulei de soia au crescut cu 8,7 procente, volumul ajungând la 303.000 de tone. Această creștere a inversat tendința din luna ianuarie.

Volumul total de uleiuri vegetale importate a scăzut ușor, India importând 1,29 milioane de tone în februarie. Scăderea globală a fost de 1,4 procente.

Se așteaptă creșteri în continuare

Analiștii se așteaptă la creștere continuă a cererii pentru ulei de palmier, astfel că piața din martie ar putea înregistra volume și mai mari. Inventarele din Indonezia și Malaezia vor scădea probabil, însă piața globală de uleiuri vegetale rămâne volatilă din cauza prețurilor care sunt influențate de factori geopolitici. Cererea din țările în dezvoltare crește constant, iar industria alimentară indiană se adaptează la noile condiții. Producătorii locali ajustează formulele produselor. Consumatorii se confruntă cu prețuri mai ridicate.

Comercianții monitorizează îndeaproape evoluțiile pieței, deoarece fluctuațiile de preț creează oportunități și riscuri. Strategiile de aprovizionare se schimbă rapid, perspectivele pentru următoarele luni rămân incerte. Factorii climatici vor influența producția globală, însă tensiunile geopolitice continuă să afecteze exporturile.