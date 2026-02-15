Dincolo de performanțele remarcabile ca stat în economie, care au făcut-o să conducă în clasamentul țărilor din fostul bloc sovietic, Polonia se remarcă și cu o inițiativă civică inedită și extrem de bine venită în contextul în care pentru unele categorii sociale mâncarea devine uneori greu de procurat.

Inițiativa este internațională și se numește Food Walls și are ca protagoniste frigidere deschise și pentru cine pune, și pentru cine ia. Dar în Polonia această rețea de solidaritate comunitară a căpătat dimensiuni demne de remarcat.

„Dacă ai nevoie, ia. Dacă poți, contribuie.” Acesta este sloganul așa-numitelor Food Walls, „zidurile alimentare”, frigidere comunitare care au apărut în ultimii ani pe întreg teritoriul polonez, amplasate în curțile unor blocuri sau chiar pe stradă. Unele, încastrate în ziduri. Adică unde e un spațiu potrivit și accesul este facil, descrie fenomenul publicația Il Fatto Alimentare.

Invitația, care se traduce, simplu printr-un fel de „ia, dar daca poți și îți permiți, lasă”, este extrem de simplă, la fel ca modul de utilizare: nu sunt necesare documente, carduri, înscrieri, înregistrări, cereri, chei sau cipuri. Frigiderul este la dispoziția oricui și poate fi deschis fără nicio restricție, 24h din 24, 7 zile din 7. Scopul este de a ajuta în special persoanele care nu s-ar apropia de un serviciu care ar presupune că trebuie să se identifice, de jenă.

În frigidere se găsesc alimente precum pâine, lapte, mâncare gătită, unt, legume, apă, ouă, dar și orice alt produs alimentar ambalat corespunzător, aflat aproape de termenul de expirare și care altfel ar risca să fie aruncat. În unele cazuri, pe un raft exterior sunt puse și produse de igienă personală. Totodată, o soluție perfectă inclusiv pentru combaterea risipei alimentare.

De la „coșul suspendat” la Food Walls

Principiul este similar cu cel al „coșului suspendat” din supermarketuri, acele cărucioare apărute în multe magazine după pandemie, unde clienții pot lăsa produse pentru persoanele aflate în dificultate.

În cazul Food Walls /Jadłodzielnia în poloneză („împărțirea hranei”), inițiativa a fost lansată inițial la Cracovia în 2021, pentru ca astăzi să fie prezent în mai multe orașe, precum Varșovia și Łódź. Însă, față de coșurile din supermarketuri, are două elemente suplimentare: accesibilitatea directă în cartiere sau în curțile blocurilor, pentru a ajunge și la persoanele excluse din programele clasice de asistență, uneori marginalizate din cauza stigmatului social, cum sunt oamenii fără adăpost, și, de partea cealaltă, încercarea de a reduce, măcar parțial, risipa alimentară.

Implicarea comercianților și a voluntarilor

La fel ca în cazul unor lanțuri de retail, și aici un rol esențial îl au comercianții locali, brutării, cafenele, magazine de fructe și legume, minimarketuri, restaurante, care asigură un flux constant de produse. La finalul zilei, multe dintre acestea donează marfa nevândută. Produsele sunt colectate de voluntari, care se ocupă și de curățarea frigiderelor, de rearanjarea alimentelor și de retragerea celor care nu mai pot fi consumate.

În prezent nu există o coordonare națională, iar acest lucru poate fi și un avantaj, pentru că favorizează formarea unor rețele comunitare, de cartier. Frigiderele, unde este interzis orice mesaj comercial sau sponsorizare directă, sunt adesea decorate cu mesaje precum „Nu ești singur” și uneori pictate de artiști locali, devenind astfel ușor de recunoscut.

Unele autorități locale au pus la dispoziție spații publice pentru amplasarea Food Walls, în încercarea de a organiza mai eficient inițiativa. Ea este promovată intens și pe rețelele sociale, fiind, dincolo de un ajutor imediat, și un bun exemplu și un vector cultura, de educație.