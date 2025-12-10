În spiritul general în care multe state, în special asiatice, încearcă să își promoveze gastronomia ca instrument de soft power, Vietnamul se promovează ca destinație turistică și gastronomică prin intermediul supei tradiționale phở, celebrată în această săptămână de mai multe restaurantel vietnameze din Europa care au acceptat să participe la inițiativă.

Felul de mâncare simbol al Vietnamului

Phở este un termen generic care indică o supă cu multe variante locale, diversitatea venind din resursele locului și ale momentului, de unde și caracterul ei adaptabil și popular, evenită în timp un adevărat simbol al tradiției gastronomice vietnameze.

Este vorba despre o supă de carne cu legume preparată în oale uriașe, servită în boluri înalte, peste tăiței lungi din făină de orez, garnisită cu câteva felii de carne și completată cu o mână de ierburi tocate, precum ceapă verde, busuioc, germeni de soia. În mod tradițional se face cu carne de vită, dar mai nou și cu carne de pui sau cu ouă poșate și bucăți de pește și crustacee.

Clienții își pot personaliza apoi bolul după preferințe, adăugând lime, sos sriracha, ardei iute sau ulei picant. Secretul stă, desigur, în prepararea în sine a supei, în condimentele alese, care îi dau aroma specifică, precum și în bucățile de carne folosite. Deși este considerat un fel de mâncare de stradă, necesită o pregătire lungă și migăloasă.

Originea phở-ului, servită și pe marginea străzii

Orașul căruia i se atribuie paternitatea supei phở este orașul Nam Dinh, din nordul Vietnamului, dar orașul care a făcut celebre numeroasele sale variante este considerat Hanoi, capitala țării. Aici, phở este preparat în foarte multe localuri și este consumat începând chiar de la micul dejun.

Originea sa este foarte veche, datând chiar din anii 1800, când Vietnamul era încă o colonie franceză. Se pare că prima versiune a preparatului conținea carne de bivol, nu de vită, și nu includea tăițeii în lista ingredientelor – aceștia fiind astăzi preparați diferit de la un restaurant la altul. În timp, gustul s-a perfecționat și sub influența preferințelor și bucătarilor chinezi, îmbinate cu cele vietnameze.

Phở Week în Europa

Este prima ediție (8-14 decembrie 2025) a acestei inițiative concepută în sprijinul promovării acestei supe tradiționale a Vietnamului. Și care e primul pas în promovare, dacă nu faptul de a da cât mai multor oameni posibilitatea să o guste?

Phở Week și este organizată de We Love Pho, o organizație non-profit înființată în 2023 de un grup de antreprenori și artiști care trăiesc în Europa, dar cu rădăcini vietnameze. Scopul lor este de a face cunoscută bucătăria vietnameză pe continentul european și de a conecta diferitele comunități locale.

Participă localuri din toată Europa, iar organizatorii au creat inclusiv o mapă, pe care sunt vizibile inclusiv localurile din România. Din Portugalia în România, din Norvegia în Italia, din Belgia până în UK, clienții sunt încurajați să ofere un feedback pe rețelele sociale în care să își exprime impresiile legate de supa tradițională vietnameză, sărbătorită în fiecare an pe 12 decembrie.