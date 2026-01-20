Importurile chineze de votcă rusească au crescut cu 19% în 2025

Rusia şi-a majorat anul trecut livrările de votcă spre China cu 19%, până la 787.000 de litri, arată datele publicate de Administraţia vamală chineză, informează Itar Tass, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

De asemenea, valoarea livrărilor de votcă rusească a crescut cu 47,5%, până la 2,2 milioane de dolari. Rusia ocupă locul al cincilea în topul exportatorilor de votcă în China.

Suedia este cel mai mare exportator de votcă spre China, cu 4,18 milioane de litri livraţi în 2025. Pe locurile următoare sunt Indonezia (1,15 milioane litri), Italia (1,1 milioane litri) şi Belarus (1,06 milioane litri).