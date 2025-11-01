Bivolii au făcut parte, ani de-a rândul, din „peisajul” zootehnic al României. În ultimele două decenii, însă, numărul lor a scăzut constant. Motivele au fost multe. Printre ele, lipsa de interes din partea autorităților de reglementare, dificultatea de a procura materialul genetic și multe altele.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În ultimii ani lucrurile s-au schimbat. Într-atât de mult, încât Asociația Crescătorilor de Bivoli din Transilvania a fost prezentă la Indagra, cu un stand propriu.

„ Bivolii sunt animale ideale pentru fermele mici, de familie”

Asociația Crescătorilor de Bivoli din Transilvania (ACBT) este o societate care are drept scop ameliorarea materialului genetic al rasei Bivol Românesc.

„Noi deținem Registrul Genealogic al rasei Bivol Românesc”, ne-a spus Gabriel Popa, reprezentant al Asociației. „Pentru un fermier îndrăgostit de animale este foarte ușor să crească bivoli. Sunt niște animale foarte docile, are se pretează foarte bine la creșterea în curte, în sistem tradițional. Aș spune că este un animal de familie”, a arătat el.

La ora actuală, cei mai mulți bivoli cresc în ferme mici, de 12 – 15 capete.

„În zona de sud a României, pentru care sunt reprezentant al Asociației avem ferme în Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Argeș și Vâlcea”, spune Gabriel Popa. El îi îndeamnă pe toți cei care doresc să crească această specie să se adreseze Asociației Crescătorilor de Bivoli din Transilvania pentru a procura animale de rasă certificate.

De ce să crești bivoli

Reprezentantul pentru zona de sud a României al ACBT oferă și motive suplimentare pentru care merită să crești bubaline: „În ultimii ani s-a reglementat situația privind subvențiile acordate acestui sector. Bivolița beneficiază de SCZ (sprijin cuplat pentru zootehnie) și DR 03 – Agroclimă (care se referă la speciile pe cale de abandonare). Sunt ceva bănuți… Asta mă face să recomand oricărui tânăr care vrea să înceapă să crească bivoli să o facă cu încredere! Sunt animale cu o eficiență economică foarte bună. Se valorifică absolut totul: carne, lapte, brânză. Bivolul e un animal cu o valoare economică de la bună spre foarte bună”, apreciază reprezentantul ACBT.

Perioada de maturizare a bivolilor este ceva mai lungă decât la vaci. Bivolițele sunt apte de reproducere la 24 de luni. Ele au o gestație mai lungă decât vacile și au primul ciclu de lactație la trei ani. În schimb sunt animale mult mai rezistente la boli și se adaptează foarte bine la condițiile specifice ale fiecărei gospodării.

„Contrar înfățișării lor, uneori fioroase, sunt niște animale foarte blânde. Bivolii se atașează foarte mult de fermierul care îi crește. De aceea îi recomand mai ales tinerilor fermieri”, și-a încheiat pledoaria Gabriel Popa.