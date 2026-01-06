Care este explicația faptului că prețurile de consum ale produselor alimentare au crescut mult mai mult decât inflația între octombrie 2021 și octombrie 2025, în ciuda faptului că producătorii și furnizorii se plâng de margini de profit tot mai mici? Ce rol au jucat marile lanțuri de retail în aceste dinamici? Creează puterea pe care o dețin supermarketurile distorsiuni de preț?

Sunt întrebări pe care ni le-am pus mulți dintre noi și care au caracterizat evoluțiile mai multor piețe din UE și nu numai, începând cu momentul de după pandemie și lockdown. Când spirala inflaționistă a luat-o vertiginos în sus, și o dată cu ea și prețurile.

Aceleași întrebări și le-a pus și AGCM în Italia, Autoritatea pentru concurență, relatează publicația Fruit Magazine. Pentru a aduna date, Autoritatea lansează o anchetă de monitorizare privind rolul jucat de rețelele de retail în cadrul filierei agroalimentare în Italia.