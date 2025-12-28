Un bărbat necunoscut a furat homari în valoare de 400.000 de dolari. Incidentul s-a produs în SUA. Transportul care conținea homari congelați a dispărut în timpul livrării către un magazin angro, relatează agenția Mediafax.

Transportul de homar în valoare de 400.000 de dolari a dispărut în drum spre magazinele angro Costco din SUA. Dylan Rexing, președinte și director executiv al firmei de transport Rexing Companies, a declarat că el crede că fructele de mare au fost furate de un bărbat care a reușit să se prezinte drept șofer profesionist.

Homarii erau transportați către magazine din Illinois și Minnesota, au relatat NBC și Sky News. Transportul a plecat din Taunton, Massachusetts, dar nu a ajuns niciodată la destinație.

„Acest furt nu a fost întâmplător. A urmat un model pe care îl vedem din ce în ce mai des, în care infractorii se dau drept transportatori legitimi folosind e-mailuri false și numere de telefon false pentru a deturna mărfuri de mare valoare în timp ce acestea sunt în tranzit”, a explicat Dylan Rexing.

El a mai spus că pierderea a fost „semnificativă” pentru compania, care are sediul în Indiana.

„Ne obligă să luăm decizii dificile și, în cele din urmă, crește costurile pe întregul lanț de aprovizionare, costuri pe care consumatorii le plătesc în cele din urmă”, a arătat președintele companiei de transport.

Costco nu a comentat incidentul. Jurnaliștii americani au anunțat că furtul este investigat de FBI, conform relatărilor din mass-media americane.

„Intermediarii se află în prima linie a acestei probleme, dar avem nevoie ca agențiile federale să aibă instrumente moderne de aplicare a legii pentru a ține pasul cu rețelele criminale organizate. Până când se va întâmpla acest lucru, furturile vor continua să perturbe afacerile și să afecteze prețurile zilnice”, a precizat Dylan Rexing.