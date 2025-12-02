Rețete

Hash Browns cu ouă, cel mai bun mic dejun gătit la cuptor / Consistent și sățios, se prepară mai repede decât ai crede

2 decembrie
Huch Browns cu ouă, rețetă de mic dejun FOTO: allrecipes.com/Dotdash Meredith Food Studios

O rețetă consistentă, perfectă pentru micul dejun sau brunch în familie. Se prepară ușor și combină cartofii, cârnații și brânza cheddar într-un preparat sățios, numai bun de împărțit, menționează allrecipes.com. Poți folosi orie tip de cârnați și poți chiar să-l gătești de cu seară, pentru a doua zi dimineață.

Ingrediente (6 porții)

  • 900 g cartofi curățați și dați pe răzătoare (storși puțin, dacă au lăsat zeamă)
  • 500 g cârnați de porc tocați
  • 1 ceapă mică, tăiată cuburi
  • 5 ouă mari
  • 120 ml lapte
  • ½ linguriță pudră de ceapă
  • ⅛ linguriță pudră de usturoi
  • Sare și piper negru măcinat, după gust
  • 340 g brânză Cheddar rasă

Mod de preparare

  1. Pornește cuptorul la 175°C și unge cu unt sau ulei o tavă pătrată de 20×20 cm, cu margini înalte. Așază cartofii într-un strat uniform.
  2. Într-o tigaie mare, gătește cârnații împreună cu ceapa, la foc mediu, până când carnea se rumenește și se fărâmițează (aproximativ 10 minute). Scurge grăsimea.
  3. Într-un bol încăpător, bate ouăle împreună cu laptele, pudra de ceapă, pudra de usturoi, sare și piper.
  4. Toarnă amestecul de ouă peste cartofi și presară jumătate din brânza Cheddar.
  5. Adaugă deasupra amestecul de cârnați și ceapă, apoi presară restul de brânză. Acoperă tava cu folie de aluminiu.
  6. Coace timp de 60 de minute. Îndepărtează folia și mai lasă la cuptor aproximativ 10 minute, până când centrul este bine închegat (poți testa cu un cuțit).
  7. Lasă preparatul să se odihnească 5 minute înainte de servire.
