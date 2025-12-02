O rețetă consistentă, perfectă pentru micul dejun sau brunch în familie. Se prepară ușor și combină cartofii, cârnații și brânza cheddar într-un preparat sățios, numai bun de împărțit, menționează allrecipes.com. Poți folosi orie tip de cârnați și poți chiar să-l gătești de cu seară, pentru a doua zi dimineață.
Ingrediente (6 porții)
- 900 g cartofi curățați și dați pe răzătoare (storși puțin, dacă au lăsat zeamă)
- 500 g cârnați de porc tocați
- 1 ceapă mică, tăiată cuburi
- 5 ouă mari
- 120 ml lapte
- ½ linguriță pudră de ceapă
- ⅛ linguriță pudră de usturoi
- Sare și piper negru măcinat, după gust
- 340 g brânză Cheddar rasă
Mod de preparare
- Pornește cuptorul la 175°C și unge cu unt sau ulei o tavă pătrată de 20×20 cm, cu margini înalte. Așază cartofii într-un strat uniform.
- Într-o tigaie mare, gătește cârnații împreună cu ceapa, la foc mediu, până când carnea se rumenește și se fărâmițează (aproximativ 10 minute). Scurge grăsimea.
- Într-un bol încăpător, bate ouăle împreună cu laptele, pudra de ceapă, pudra de usturoi, sare și piper.
- Toarnă amestecul de ouă peste cartofi și presară jumătate din brânza Cheddar.
- Adaugă deasupra amestecul de cârnați și ceapă, apoi presară restul de brânză. Acoperă tava cu folie de aluminiu.
- Coace timp de 60 de minute. Îndepărtează folia și mai lasă la cuptor aproximativ 10 minute, până când centrul este bine închegat (poți testa cu un cuțit).
- Lasă preparatul să se odihnească 5 minute înainte de servire.