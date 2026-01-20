Harta gusturilor judeţului Harghita: Pâinea de casă, sarmalele, kürtőskalács, printre simbolurile gastronomice locale

Pâinea de casă, sarmalele, mâncărurile pe bază de cartofi sau kürtőskalács se numără printre simbolurile gastronomice locale, arată un sondaj de opinie realizat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita), în contextul pregătirilor pentru anul 2027, când judeţul deţine titlul de Regiune Gastronomică a Europei, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis AGERPRES, rezultatele reflectă vocea unei comunităţi active, care cunoaşte, valorizează şi transmite tradiţiile locale.

“Conform răspunsurilor, pâinea de casă se evidenţiază ca unul dintre cele mai puternice simboluri gastronomice ale judeţului. Alte preparate emblematice includ sarmalele, mâncărurile pe bază de cartofi şi preparatele tradiţionale din carne de porc, în timp ce kürtőskalács (colacul secuiesc – n.r.) domină clar la deserturi. În ceea ce priveşte băuturile, apa minerală şi pălinca sunt considerate cele mai caracteristice valori ale judeţului”, se arată în comunicatul citat.

Ca “ambasadori culinari”, supele cu tarhon, supa de pui şi diferitele tipuri de ciorbă au fost cele mai frecvent menţionate.

“Majoritatea respondenţilor consideră mâncărurile tradiţionale sănătoase sau acceptabil de sănătoase şi preferă ajustări fine- mai multe legume, garnituri mai uşoare- în loc de schimbarea radicală a preparatelor”, transmite sursa menţionată.

Dintre obiceiurile alimentare, tăierea porcului se dovedeşte a fi cel mai puternic element comun, urmat de pregătirea sarmalelor de Crăciun şi de sfinţirea bucatelor de Paşte.

“Imaginea de ansamblu este clară: gastronomia judeţului Harghita se bazează pe identitate puternică, tradiţii vii şi valori împărtăşite”, se arată în finalul comunicatului de presă.

Sondajul a fost lansat în decembrie 2025 de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita) cu scopul de a identifica semnificaţia gusturilor autentice harghitene pentru turişti şi localnici.