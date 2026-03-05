Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita) a anunţat că a început perioada de înscriere pentru programul de certificare Myrmidone şi pentru programul Open Farm, iniţiative pregătitoare pentru anul 2027, când judeţul va deţine titlul de Regiune Gastronomică a Europei, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Visit Harghita, au avut loc deja sesiunile de informare cu operatorii din turism, la Miercurea-Ciuc, Gheorgheni, Topliţa şi Odorheiu Secuiesc, unde au fost prezentate cele trei programe principale: Signature Dish, Myrmidone şi Open Farm.

Evenimentele au oferit oportunitatea participanţilor de a adresa întrebări şi de a afla toate detaliile privind condiţiile de participare. Programul Signature Dish selectează gusturile reprezentative ale judeţului Harghita şi este rezultatul unei colaborări profesionale şi comunitare legate de pregătirile pentru titlul de Regiune Gastronomică a Europei 2027.

„Lista a fost realizată pe baza unui sondaj şi a evaluării comune a doisprezece chefi şi include preparate şi deserturi care reflectă tradiţii transmise din generaţie în generaţie, diversitatea culturală a judeţului şi gusturi autentice. Scopul programului este de a prezenta gastronomia regiunii într-un mod unitar, de a stimula colaborarea între producători şi unităţile de ospitalitate şi de a creşte vizibilitatea ingredientelor şi preparatelor locale.

În cadrul prezentărilor, participanţii au putut contribui cu sugestii care au fost incluse, dacă au fost bine argumentate, în lista Signature Dish”.

Sistemul de certificare Myrmidone (fluturele gălbior roşcat) este direct legat de programul Signature Dish şi recunoaşte unităţile de ospitalitate care îşi bazează oferta pe ingrediente locale şi arome tradiţionale. „Condiţiile certificării includ colaborarea cu producătorii locali, includerea preparatelor Signature Dish în meniu, reducerea risipei alimentare şi, acolo unde este posibil, utilizarea ingredientelor provenite dintr-un perimetru de 100 km.

Sistemul îşi trage numele de la fluturele protejat Colias myrmidone, care se găseşte în Europa doar în Polonia, Slovacia şi România, iar în ţara noastră, doar în două regiuni, inclusiv zona dintre Gheorgheni şi Lăzarea, denumită Valea Kürücök, confirmând valoarea deosebită a mediului natural din judeţul Harghita.

În ceea ce priveşte programul Open Farm, acesta oferă fermelor locale, unităţilor agricole şi celor de procesare alimentară posibilitatea de a primi vizitatori pe bază de programare prealabilă. „Aceştia (vizitatorii – n.red.) pot cunoaşte direct producătorii locali, pot descoperi activitatea zilnică a fermelor şi pot vedea cum sunt realizate produsele locale”.

Participanţii Open Farm vor fi, de asemenea, implicaţi în Weekendurile Open Farm, organizate de două ori pe an, când fiecare unitate va oferi programe speciale vizitatorilor, consolidând legătura directă între producători şi public. Înscrierile în programul Open Farm, cât şi pentru certificarea Myrmidone se pot face până la data de 22 mai şi este condiţionată de respectarea anumitor criterii. Unităţile care obţin certificarea Myrmidone sau care se alătură programului Open Farm vor fi incluse pe harta gastronomică a judeţului Harghita, care va fi disponibilă atât în format tipărit cât şi online, şi vor beneficia de mai multe avantaje, cum ar fi vizibilitate pe platformele Visit Harghita sau utilizarea logo-ului oficial al Regiunii Gastronomice a Europei 2027.