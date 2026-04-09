Guvernul înființează o nouă rețea de date pentru agricultură: sistem informatic integrat și fonduri de milioane de euro

09 apr. 2026, Articole / Reportaje
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, o ordonanță de urgență pentru înființarea Rețelei de date privind durabilitatea agricolă (RDDA), care presupune dezvoltarea unui sistem informatic integrat, interoperabil cu bazele de date agricole existente, precum și consolidarea structurii instituționale din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al ministerului, actuala Rețea de Informații Contabile Agricole (RICA), structură de specialitate din cadrul MADR, va fi transformată în Rețeaua de date privind durabilitatea agricolă (RDDA), pentru a include în analiză indicatori economici, de mediu și sociali ai sectorului agricol. Schimbarea vine în contextul obiectivelor strategice ale Uniunii Europene, precum Pactul Verde European, strategia „De la fermă la consumator”, strategia pentru biodiversitate și țintele de neutralitate climatică până în 2050.

Ministerul precizează că adoptarea rapidă a cadrului legal a fost necesară pentru respectarea obligațiilor asumate la nivel european. În acest sens, Comisia Europeană a alocat României aproximativ 2,57 milioane de euro pentru cheltuielile legate de transformarea rețelei și implementarea noului sistem informatic, care ar trebui să devină operațional începând cu anul 2027.

Noua rețea va permite colectarea unor date suplimentare privind impactul agriculturii asupra mediului și dimensiunea socială a activităților agricole. De asemenea, aceasta va contribui la fundamentarea unor politici agricole mai eficiente și sustenabile, la îmbunătățirea serviciilor de consiliere pentru fermieri, dar și la creșterea transparenței și competitivității sectorului.

Bugetul estimat pentru perioada 2024–2027 este de 3,5 milioane de euro, dintre care 2,58 milioane de euro reprezintă contribuția Uniunii Europene, iar aproximativ 930.000 de euro sunt asigurați din cofinanțare națională. Fondurile vor fi folosite pentru dezvoltarea sistemului software, achiziția de echipamente IT, angajarea de personal suplimentar, realizarea de analize și rapoarte economice, acordarea de stimulente pentru fermierii participanți (50 de euro/fermă), precum și pentru materiale promoționale.

Implementarea RDDA va fi realizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structura de specialitate care va funcționa ca agenție de legătură cu Comisia Europeană.

