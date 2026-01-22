Guvernul este în discuții cu proprietarul Lidl și Kaufland, care controlează și o companie IT, pe tema digitalizării administrației

România poartă discuții cu proprietarul Lidl și Kaufland și cu un colos american pentru digitalizarea administrației publice, relatează publicația Profit.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, vicepremierul Oana Gheorghiu, care are atribuții și în privința digitalizării, a avut luna aceasta două întâlniri cu reprezentanți ai Schwarz Digits, divizia de IT și servicii digitale a conglomeratului german Schwarz Group, proprietarul retailerilor Lidl și Kaufland.

Prima întâlnire a fost una de prezentare generală a diviziei, iar în cea de-a doua s-a făcut „prezentarea unor modele de business, soluții digitale”, inclusiv a platformei de „cloud suveran” STACKIT a Schwartz Digits.

Potrivit publicației, compania germană a fost reprezentată de o delegație numeroasă, formată din 12 reprezentați și condusă de Bernie Wagner, CEO-ul STACKIT. Cei de la Schwartz s-au întâlnit de curând și cu președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Cristian Vlad, discutând cu acesta despre soluții de cloud suveran guvernamental și de securitate cibernetică.

Întâlnirea la nivel înalt la guvern a fost confirmată de vicepremierul Oana Gheorghiu, care a spus că digitalizarea nu înseamnă o sumă de aplicații disparate, ci „un stat care funcționează mai rapid, mai eficient și mai sigur, care ia decizii pe baza datelor și oferă servicii mai bune cetățenilor, protejând în același timp infrastructurile critice. Este un efort de durată, care cere colaborare, profesionalism și consecvență. Exact pe această direcție lucrăm: să legăm ceea ce există, să corectăm ce nu funcționează și să construim un cadru solid pentru următorii ani″.

Totodată, ea a mai avut discuții similare pe subiect și cu o delegație a colosului american al serviciilor de plăți Mastercard.