Au început să ajungă vaccinurile pentru oi și capre / Prima tranșă are 300.000 de doze, iar restul este așteptat până duminică

22 oct. 2026, Agribusiness
Au început să ajungă vaccinurile pentru oi și capre / Prima tranșă are 300.000 de doze, iar restul este așteptat până duminică
Foto Dreamstime
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Cuprins
  1. Ce trebuie să facă crescătorii
  2. Campanie decalată

Prima tranșă din cele 1,1 milioane de doze de vaccin destinate combaterii variolei ovine și caprine și pestei micilor rumegătoare a ajuns joi în România. Este vorba despre 300.000 de doze, iar restul de aproximativ 800.000 ar urma să fie livrat etapizat până inclusiv duminică, potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Campania de imunizare va începe imediat după recepția completă a vaccinurilor și va fi organizată direct în teritoriu de structurile sanitare veterinare.

ANSVSA precizează că distribuția vaccinurilor și imunizarea propriu-zisă vor începe imediat după recepția oficială a tuturor loturilor. Campania va fi obligatorie și organizată pe baza catagrafiei din Baza Națională de Date, fără ca fermierii să fie nevoiți să depună cereri scrise sau alte solicitări formale. Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene au finalizat deja planurile logistice locale. Prioritatea va fi intervenția în focarele active și în zonele de restricție.

Ce trebuie să facă crescătorii

Singura obligație a proprietarilor de animale este să coopereze cu echipele veterinare. Crescătorii trebuie să fie prezenți la exploatație și să asigure contenția sau gruparea animalelor, astfel încât vaccinarea să poată fi realizată rapid și în condiții de siguranță. La finalul procedurii, statusul imunologic al efectivului va fi consemnat într-un proces-verbal standardizat, semnat de ambele părți. Datele vor fi introduse imediat în sistemul informatic național.

Procesul este gratuit pentru crescătorii de animale. Vaccinurile provin din rezervele de urgență ale Uniunii Europene, iar statul român suportă integral costurile logistice, manopera, deplasarea medicilor veterinari și echipamentele necesare.

Campanie decalată

Autoritățile române anunțaseră anterior că vaccinarea ar trebui să înceapă cel târziu la 1 octombrie. Calendarul s-a decalat însă după ce Comisia Europeană a analizat planurile transmise de România și a solicitat clarificări suplimentare. Potrivit informațiilor transmise de Comisia Europeană, România a solicitat oficial sprijin pentru vaccinare la 21 septembrie 2026, iar două zile mai târziu a transmis planurile de vaccinare.

La 2 octombrie, Comisia a cerut clarificări suplimentare, iar autoritățile române au răspuns pe 5 octombrie. Băncile europene de vaccinuri pentru cele două boli au fost activate abia pe 8 octombrie. Odată cu sosirea primei tranșe de 300.000 de doze, campania intră acum în etapa finală de pregătire, urmând ca vaccinarea să înceapă imediat după recepția întregului necesar.

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