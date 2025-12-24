Pe măsură ce se apropie sezonul sărbătorilor, cumpărătorii greci se îndreaptă din nou în masă spre Bulgaria, profitând de prețurile mai mici la combustibil, alimente și îmbrăcăminte, scrie Novinite. Fermierii din Grecia, deși continuă protestele, nu blochează de data aceasta circulația autovehiculelor. În schimb, au adoptat o nouă formă de protest: blocarea cabinei de taxare cu tractoare și formarea de lanțuri umane, permițând circulația liberă pe autostrăzi până pe 28 decembrie.

