Grâu cu mai puțin gluten și porumb rezistent la secetă / Europa aprobă noile plante editate genetic

Parlamentul European a adoptat noile reguli care facilitează accesul fermierilor la plante obținute prin noile tehnici genomice (NGT), capabile să reziste mai bine la secetă, boli și dăunători, să ofere recolte mai mari și să reducă nevoia de pesticide, potrivit MEDIAFAX.

Noile prevederi, convenite provizoriu între Parlament și Consiliu în decembrie 2025, marchează o schimbare importantă în modul în care Uniunea Europeană va reglementa plantele dezvoltate prin noile tehnici genomice. În loc să se concentreze în primul rând pe metoda prin care au fost create, regulile vor ține cont mai ales de rezultatul genetic final.

Plantele NGT vor fi împărțite în două categorii

Plantele obținute prin noile tehnici genomice vor fi clasificate în două categorii: NGT-1 și NGT-2.

Categoria NGT-1 va include plantele cu un număr limitat și un tip restrâns de modificări genetice, care ar fi putut apărea și prin metode convenționale de ameliorare. După verificarea criteriilor, aceste plante vor fi tratate similar culturilor convenționale.

La solicitarea Parlamentului European, plantele proiectate pentru toleranță la erbicide sau pentru producerea de substanțe insecticide nu vor putea fi încadrate în categoria NGT-1.

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Categoria NGT-2 va include plantele cu modificări genetice mai complexe sau mai ample. Acestea vor rămâne sub incidența regulilor stricte aplicate organismelor modificate genetic (OMG), vor necesita evaluare de risc și vor avea nevoie de autorizare înainte de comercializare în Uniunea Europeană.

Grâu cu mai puțin gluten, cartofi rezistenți la boli și porumb tolerant la secetă

Regulile se vor aplica atât plantelor dezvoltate în Uniunea Europeană, cât și celor importate.

În afara UE există deja produse realizate din plante NGT aflate pe piață sau în stadii avansate de dezvoltare, precum grâul cu conținut redus de gluten, cartofii rezistenți la agenți patogeni și porumbul tolerant la secetă.

Pentru plantele NGT-2, trasabilitatea completă și etichetarea vor rămâne obligatorii. Statele membre vor putea restricționa sau interzice cultivarea acestor plante, chiar dacă ele au primit autorizare la nivel european.

În cazul soiurilor care conțin sau provin din plante NGT-1, acestea vor fi incluse într-o bază publică de date a Uniunii Europene, iar sacii de semințe și materialul de reproducere vor trebui etichetați ca NGT-1, astfel încât fermierii să poată lua decizii informate.

Noile tehnologii trebuie să contribuie la obiectivele de sustenabilitate

Noile reguli urmăresc orientarea acestor tehnologii către obiective de sustenabilitate, inclusiv creșterea rezistenței culturilor la schimbările climatice și la dăunători.

Din acest motiv, impactul asupra sustenabilității plantelor NGT va trebui monitorizat.

Agricultura ecologică rămâne în afara sistemului

În agricultura ecologică, utilizarea NGT nu va fi permisă.

Totuși, prezența tehnic inevitabilă a plantelor NGT-1 nu va fi considerată automat o încălcare a regulilor pentru producția ecologică.

Comisia Europeană urmează să evalueze dacă noua reglementare va crea dificultăți administrative, economice sau practice pentru operatorii din sectorul bio, inclusiv în ceea ce privește percepția consumatorilor.

Dezbaterea privind brevetele și accesul fermierilor la semințe

Un alt punct sensibil îl reprezintă brevetele.

NGT-urile vor putea fi brevetate, cu excepția trăsăturilor sau secvențelor care apar în natură ori sunt produse prin mijloace biologice.

Eurodeputații au introdus garanții pentru a preveni concentrarea pieței, pentru a menține accesibilitatea tehnologiilor și pentru a asigura un acces echitabil pentru fermieri, inclusiv dreptul acestora de a păstra și replanta semințe.

Raportoarea Jessica Polfjärd a descris votul drept „o victorie istorică pentru fermierii Europei și pentru viitorul Europei”, susținând că noile reguli vor încuraja inovația, competitivitatea și securitatea alimentară.

Regulamentul va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se va aplica după doi ani.