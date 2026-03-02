Studenţi ai Şcolii Superioare de Arhitectură Peisagistică (Ecole Superieure d’Architecture des Jardins, ESAJ) din Paris, Franţa, şi tineri din municipiul Tulcea au extins, luni, Grădina Deltei, parte a Memorialului Ivan Patzaichin, de pe faleza Dunării din municipiul Tulcea, o parte din lăstarii salcâmilor din zonă urmând să ajungă la Muzeul Astra din Sibiu, transmite Agerpres.

Grupul de 24 de studenţi francezi, coordonat de arhitecta Emma Dumitru şi peisagistul Nicolas Triboi, ambii profesori ai ESAJ, au toaletat copacii din Gărdina Deltei şi au extins această parte a ansamblului arhitectural Ivan Patzaichin pe spaţiul verde din imediata apropiere.

„De trei ani, fac parte din această aventură. În primul an, am fost în Câmpulung Muscel, apoi în Tulcea, Mila 23, Periprava şi Letea. A fost foarte frumos, dar destul de trist, de izolat. Oamenii de acolo s-au confruntat cu probleme la care nu se aşteptau. Ne-am dorit să ne întoarcem, iar anul acesta mergem de-a lungul litoralului până în Balcic (Bulgaria, n.red.), să vedem continuităţile şi discontinuităţile amenajării destul de ambiţioase din anii 1960-1970. O să ne oprim cinci zile în Eforie (România, n.red.) şi de acolo o să facem un tur al lacului Techirghiol şi să vedem cum s-a amenajat spre litoral şi nu spre lac, cum era la origine. Apoi, în partea cealaltă a lacului, să vedem ce este acolo”, a detaliat pentru AGERPRES profesoara Emma Dumitru.

Studenţii francezi vor petrece două zile în Tulcea şi s-au arătat încântaţi de modul în care au fost primiţi şi de priveliştea oferită de faleza Ivan Patzaichin.

„Suntem ca nişte grădinari, arhitecţi peisagişti. Lucrăm cu tineri din România într-un mix în care împărtăşim cultură, abilităţi şi idei pe tema peisajului. Suntem pentru prima dată aici şi ne-am întoarce pentru a afla mai multe despre Delta Dunării şi localităţile ei”, a afirmat Mathieu, unul din studenţii francezi.

La rândul său, Nicolas Triboi, profesor coordonator al studenţilor francezi, a menţionat că prin extinderea Grădinii Deltei, mausoleul Ivan Patzaichin devine resursă.

„Este şi o grădină resursă, pentru că în fiecare an putem veni şi, când toaletăm un pic, putem folosi lăstari să facem butaşi în altă parte, cum am făcut la Mila 23, la muzeu. Prelungim ecosistemul acesta care aparţine Dunării. O parte va pleca şi la Muzeul Astra din Sibiu, unde se face mini-delta lui Ivan Patzaichin şi recreăm frumuseţea aceasta bazată pe diversitatea de plante, care ni se pare obişnuită”, a spus Nicolas Triboi.

Reprezentanta asociaţiei Ivan Patzaichin-Mila 23 (IP-M23), Ştefania Sahanschi, a menţionat că este pentru al doilea an consecutiv când asociaţia sprijină proiectul ESAJ în Tulcea.

„I-am avut oaspeţi prima dată anul trecut, la Mila 23, Periprava şi Letea. Fiecare student a avut un mic proiect, în timp ce profesorii au încercat să ajungă pe la toată lumea să menţină acest schimb de experienţă”, a afirmat reprezentanta asociaţiei IP-M23, Ştefania Sahanschi.

Ea a mai spus că cei 24 de studenţi francezi s-au întâlnit la Tulcea cu 12 liceeni români în cadrul proiectului „Landscapes in Transition – Crossed views on the landscape around the Danube Delta”, finanţat prin programul Erasmus+.

Tinerii români şi francezi au fost sprijiniţi inclusiv de angajaţi ai societăţii Servicii Publice SA.

„Sper ca această colaborare să devină tradiţie. Este un lucru foarte interesant, mai puţin convenţional. Vorbim probabil de primul art space care nu e neapărat un spaţiu cu artă în sine, cu toate că avem şi elemente de artă din memorial. Este vorba de sculptură vegetală şi această grădină care îşi schimbă forma de la an la an şi cred că poate fi considerat un spaţiu internaţional, un fel de microcosmos deltaic reinventat, dar lăsat să se manifeste organic, diferit de ceea ce înseamnă spaţiul verde convenţional urban”, a menţionat reprezentanta societăţii Servicii Publice SA, Andreea Sitaru.

De altfel, profesorii români din cadrul ESAJ au încercat să promoveze anul trecut satul Periprava, Delta Dunării, în cadrul proiectelor „Grădina păcii” care se derulează la nivel european.

„Este un proiect care se întâmplă în cel puţin 15 ţări, în locuri unde tematica asta a păcii este importantă. Am încercat să facem un debarcader care să fie într-o grădină, iar vizitatorii să fie primiţi într-o grădină care simbolizează dorinţa noastră de a trăi împreună mai bine. Este un mesaj idilic, dar totuşi important”, a precizat profesorul ESAJ, Nicolas Triboi.

Delta Dunării rămâne însă în atenţia cadrelor didactice din ESAJ.

„Programul acesta aflat în al treilea an s-a născut odată cu începutul războiului, cu scopul de a înţelege Europa, să trecem de ideea asta de graniţă, să fim mult mai deschişi faţă de continuitate, faţă de Asia şi altă lume. (…) În Periprava, nu putem să nu vedem că au mai rămas doar 50 de oameni. Cred că mai sunt doar cinci copii care merg la şcoală la CA Rosetti. Tot ecosistemul acesta merge mână în mână cu tinereţea. Noi putem să avem idei, un memorial, se văd vestigiile de la agricultura intensivă de acolo, putem realiza un fel de arheologie recentă a eşecului comunismului, dar dacă nu se fac activităţi şi pentru tineri, nu îi poţi forţa să vină aici”, a menţionat profesoara ESAJ, Emma Dumitru.

Inaugurat în septembrie 2023, ansamblul arhitectural „Ivan Patzaichin”, realizat de Consiliul Judeţean Tulcea şi Primăria municipiului Tulcea pe o idee propusă de Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23, reuneşte şase elemente, Columna lui Ivan, realizată de Virgil Scripcariu, Metopa, creată de Mircea Cantor, Inimă aşezată şi Val oprit, concepute de Teodor Graur, Fântâna, realizată de Dan Vezentan, şi Grădina Deltei, gândită de Gyarfas Olah.

Elementul central al ansamblului, Columna lui Ivan, este vizibil din orice punct al falezei care poartă numele lui Ivan Patzaichin.

Anul trecut, Muzeul Astra din Sibiu, cel mai mare muzeu în aer liber din Europa, a realizat Delta lui Ivan, un traseu care poate fi parcurs într-o canotcă şi care include macheta memorialului de pe faleza Dunării din Tulcea, dar şi un refugiu pescăresc relocat din Deltă.