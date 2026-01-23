Într-un nou episod din seria „La Battle des Pays” de pe YouTube, popularii vloggeri francezi Mcfly și Carlito au decis să descopere aromele gastronomiei românești. Invitatul special al ediției a fost un alt vlogger de origine română, și el printre cei mai populari, Cyprien. El este născut în Franța din părinți emigrați din România, acesta fiind ghidul în materie de cultură și realități românești din cadrul episodului. Interesant este că a o zi după publicare, postarea se apropie de 1 milion de vizualizări.

Degustarea a avut loc la restaurantul Ibrik din Paris, unde chef Cathy (originară din România) le-a prezentat invitaților preparate simbolice, presărate cu povești despre istoria și tradițiile noastre.

Principalele momente ale experienței de degustare a bucătăriei românești au arătat cam așa:

Pălinca

Degustarea a început „în forță” cu un shot de palincă tradițională. Mcfly și Carlito au fost surprinși de tăria băuturii, comparând-o, în glumă, cu „dieselul” sau cu ceva ce ar bea personajele din Stăpânul Inelelor.

Micii și Muștarul

Unul dintre cele mai apreciate preparate au fost micii, prezentați ca un „turbo banger” al grătarului românesc. Obligatoriu de savurat cu muștar, dulce și cremos.

Sarmalele și Mămăliga

Nu au lipsit sarmalele în foi de varză, servite cu smântână, și mămăliga cu brânză telemea și smântână. Vloggerii au fost impresionați de gustul „nostalgic” și reconfortant al mâncării, deși au glumit pe seama faptului că este o bucătărie foarte bogată și „grea”.

Tradiția ouălor de Paște

Spre finalul videoclipului, aceștia au încercat tradiția ciocnitului ouălor, învățând expresia „Hristos a Înviat” și amuzându-se de competiția pentru cel mai tare ou. Dar n-au lipsit nici ciorba sau salata de vinete, firește.

Cyprien a profitat de ocazie pentru a vorbi despre rădăcinile sale, menționând că, deși s-a născut în Franța, cultura românească i-a marcat copilăria, în special prin mâncarea pregătită de bunica sa.