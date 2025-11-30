Gardurile virtuale: Cum schimbă tehnologia modul în care gestionăm pășunatul

În multe regiuni ale Europei, imaginile cu kilometri întregi de sârmă întinsă peste câmpuri, marcate uneori de câte un impuls electric, sunt parte din peisajul rural de zeci de ani. Dar ce-ar fi dacă, într-o bună zi, aceste garduri ar dispărea complet — fără să compromită siguranța animalelor?

Această idee, care pare desprinsă dintr-un „manual al fermelor viitorului”, poartă numele de gard virtual. Tehnologia a început să câștige teren la nivel global și promite nu doar să revoluționeze modul în care fermierii își gestionează animalele, ci și să deschidă calea către o agricultură mai eficientă și mai prietenoasă cu mediul, notează Euronews.

Cum funcționează gardurile virtuale?

În Norvegia, start-up-ul Nofence a devenit pionierul unei soluții ingenioase: coliere cu GPS care creează limite invizibile pe care animalele le respectă fără nevoie de garduri fizice.

Mecanismul este surprinzător de simplu și intuitiv:

Când animalul se apropie de „granița invizibilă”, colierul emite un semnal sonor plăcut.

Dacă avertismentul este ignorat, urmează un puls electric foarte blând.

În doar câteva zile, animalele învață să răspundă la sunet și evită complet impulsul electric.

Toate colierele sunt alimentate solar și controlate dintr-o aplicație mobilă, ceea ce le permite fermierilor să mute garduri virtuale, să creeze pășuni noi și să gestioneze zone întregi direct de pe telefon — fără să atingă o singură sârmă.

De ce preferă fermierii gardurile invizibile?

Pe lângă avantajul evident al flexibilității, fermierii câștigă:

mai puțină muncă manuală, fără reparat de garduri,

economii la hrană, pentru că animalele pot fi mutate inteligent pe terenuri diferite,

acces facil la zone altfel inaccesibile, precum mlaștini, terenuri stâncoase sau zone cu vegetație densă.

„Cu gardurile virtuale putem folosi terenuri care nu ar fi potrivite pentru culturi destinate consumului uman. Practic, creștem suprafața utilă pentru producția animală”, explică Lotten Valund, cercetător la RISE Research Institutes of Sweden.

Este sigur pentru animale?

Aceasta este întrebarea pe care și-o pun toți cei din industrie.

Potrivit Nofence:

impulsurile sunt mult mai blânde decât cele ale gardurilor electrice convenționale,

până la 96% dintre interacțiunile animalelor cu gardul au loc doar pe baza semnalului audio,

animalele sunt antrenate treptat, într-un țarc fizic, până când reacționează natural la sunet.

Un studiu realizat în Suedia în 2022 nu a găsit nicio dovadă că gardurile virtuale ar crește nivelul de cortizol (hormon al stresului) comparativ cu gardurile tradiționale. Totuși, cercetătorii subliniază că: „Avem nevoie de standarde clare pentru a ne asigura că sistemul rămâne sigur pe termen lung pentru animale.”

Poate această tehnologie să înlocuiască gardurile fizice?

Ei bine… nu chiar.

Deși promițătoare, gardurile virtuale depind de:

durata bateriei,

calitatea semnalului GPS,

conexiunea mobilă.

În zonele izolate, acestea pot fi o provocare. De aceea, mulți specialiști cred că tehnologia va deveni un complement, nu un înlocuitor complet pentru gardurile tradiționale.

„Pentru unii fermieri va funcționa perfect. Pentru alții, va fi doar o completare a sistemelor existente”, spune Valund.

Europa: între scepticism și adoptare

Aproximativ 7.000 de ferme folosesc deja colierele Nofence, majoritatea în Norvegia, iar tehnologia se extinde rapid către SUA și Canada.

În Europa, situația este diversă:

Țări precum Spania, Olanda, Norvegia, Irlanda și Marea Britanie au aprobat gardurile virtuale.

Altele încă le interzic.

Suedia, după ce le-a interzis în 2018, tocmai a anunțat că le va legaliza pentru bovine și ovine începând de anul viitor.

Danemarca urmează aceeași direcție.

Schimbarea este în plină desfășurare. Iar pe măsură ce țările discută între ele și împărtășesc rezultate, tehnologia gardurilor invizibile ar putea deveni, în timp, o prezență obișnuită în peisajul rural european.