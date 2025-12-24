Echipa G4Food, care a fost alături de voi cu rețete și sfaturi de gătit, în aceste ultime săptămâni și în restul anului, vă transmite cele mai calde urări de sănătate, bucurie și liniște alături de cei dragi. Masa de Crăciun să vă fie îmbelșugată, cu gusturi bune și arome apetisante, iar inima plină de pace și sentimente frumoase.

Cu perspectiva unor zile de excese alimentare probabile, vă încurajăm să fiți mai atenți la alegerile alimentare: să cumpărăm cu toții responsabil, să gătim cu măsură și să reducem risipa alimentară prin creativitate și grijă. Fiecare gest mic poate avea un impact mare pentru noi și pentru planetă!

Multe mulțumiri colaboratorilor și cititorii noștri, care ne-au fost alături și ne-au inspirat pe parcursul acestui an.

Sărbători pline de lumină, armonie și speranță!

Cu drag,

Echipa G4Food!