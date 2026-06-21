VIDEO Un preparat fusion cu mici și mămăligă. Chef Pop Arnold Emerson: Și în România se gătește bine și avem multe preparate care pot fi puse în valoare

21 iun. 2026, Călătorii Culinare
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ce a dus România la Barcelona
  2. Micul fusion, pe gustul publicului
  3. Secretul unei fripturi de vită perfecte

Pentru prima dată un bucătar român a dus micii noștri tradiționali la festivalul Meat & Fire din Barcelona, unde se întâlnesc chefi din toată lumea, profesioniști cu palmares, unii chiar cu stele Michelin. Și toți pun pe masa vizitatorilor câte un preparat reprezentativ pentru țara sau regiunea de unde vin. Cum a făcut și chef Pop Arnold Emerson, un bucătar cu o vastă experiență, care a reprezentat cu mândrie gastronomia autohtonă printr-un preparat simbol, reinterpretat într-o manieră modernă.

Ce a dus România la Barcelona

Cu o carieră solidă în spate, chef Arnold Emerson este head chef la un restaurant din nord-vestul țării și colaborează strâns cu firme care comercializează carne de calitate superioară în România.

„Sunt Arnold Emerson și sunt bucătarul principal acum aici la Meat & Fire. Sunt bucătar chef de mai mult de 15 ani de zile în bucătării internaționale și acum sunt head chef în România. El Chuleton, m-a invitat la acest festival, împreună cu o firmă din Spania, și prezentăm astăzi aici o mâncare românească reinterpretată.”

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Prezența la acest eveniment internațional a reprezentat un moment de maximă responsabilitate și mândrie pentru întreaga echipă:

„Suntem foarte onorați și suntem cei mai motivați astăzi ca să reprezentăm România la acest festival. Este pentru prima dată când România vine la această manifestare anuală.”

Micul fusion, pe gustul publicului

Pentru a impresiona un public obișnuit cu dieta și bucătăria mediteraneană, Chef Arnold Emerson Pop nu s-a rezumat la o servire clasică, a micului cu muștar, ci a propus o farfurie, de tip fusion, folosind ingrediente proaspete aduse direct din țară.

  • Preparatul prezentat a îmbinat micii tradiționali cu mămăligă crocantă, ceapă murată, salată verde și ciabatta rustică, totul preparat pe loc.

  • Pentru ca experiența să fie autentică, micii nu au fost congelați. „Am venit cu mici proaspeți pentru că am putut să-i aducem cu mașina direct din România și să-i pregătim proaspeți aici”, a explicat cheful.

Rezultatul a fost un real succes în rândul vizitatorilor de toate naționalitățile:

„Toată lumea până acum i-a apreciat (micii-n.r.), și nu doar românii. Chiar este foarte bun (preparatul-n.r.)  pentru că am făcut un fusion mai mult și este foarte gustos.”

Întrebat despre noua bucătărie românească, modernă, dar totuși cu multe elemente tradiționale: „Acum se dezvoltă cel mai mult. Avem și Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor din România, care a fost un sprijin pentru noi. Am avut foarte multă încredere în noi pentru că și în România se poate găti bine și avem multe preparate care pot fi prezentate.”

Secretul unei fripturi de vită perfecte

Chef Pop Arnold Emerson nu este la prima sa recunoaștere internațională, având în palmares concursuri și premii importante: „Am fost în Germania, unde am luat primul loc în 2019 la o competiție.”

Atunci când nu se află la evenimente peste hotare, bucătarul își desfășoară activitatea în România.

„Sunt head chef la un restaurant între Baia Mare și Satu Mare și avem multe produse bune, calitate, mâncare gourmet, avem evenimente private foarte frumoase, deci chiar apreciază lumea.”

Fiind un festival dedicat în totalitate culturii cărnii și a focului, din interviu nu putea lipsi întrebarea esențială legată de prepararea corectă a unei fripturi de vită. Pentru Chef Arnold Emerson, tehnica vine abia pe locul doi, elementul primordial fiind materia primă:

„Am lucrat și la restaurante mai mari, unde toate preparatele de vită și orice preparat, dacă le faci cu suflet, sunt bune. Dar trebuie să existe și calitatea cărnii. Secretul este în calitatea cărnii! Pentru că execuția se învață.”

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