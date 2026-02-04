Două persoane, dintre care una fiind funcţionar public la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Braşov, au fost reţinute în dosarul de corupţie în care, marţi, au fost efectuate un număr de 8 percheziţii, a anunţat, miercuri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, transmite Agerpres.

Conform unui comunicat de presă, funcţionarul ar fi pretins o mită de 4.000 lei pentru a facilita obţinerea unui aviz şi ar fi încasat banii printr-un complice.

Potrivit procurorilor, funcţionarul s-ar fi aflat în exercitarea atribuţiilor serviciului în timpul verificării unui agent economic care dorea obţinerea avizului necesar pentru a-şi desfăşura activitatea, iar pentru a facilita procesul, ar fi pretins reprezentantului societăţii suma de 4.000 de lei cu titlu de mită.

Anchetatorii susţin că banii nu au fost încasaţi direct, ci au fost transferaţi prin complice – o persoană fizică fără calitate specială, în două tranşe: 2.000 de lei pe 7 noiembrie 2025 şi restul de 2.000 de lei pe 14 noiembrie 2025.

După percheziţiile de marţi, cele două persoane au fost reţinute pentru 24 de ore şi procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunilor penale faţă de acestea.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov urmează să se pronunţe în privinţa măsurilor asiguratorii faţă de cei în cursul zilei de marţi, a menţionat sursa citată.