Apa clocotită poate ajuta la îndepărtarea grăsimii din scurgerea chiuvetei, dar poate avea și efecte nedorite asupra instalațiilor sanitare. Un instalator explică de ce materialul din care sunt fabricate țevile face diferența, cât de des poți folosi această metodă și de ce nu este o idee bună să lași apa rece să curgă simultan.

După ce fierbem pastele, turnăm adesea apa direct în chiuvetă, fără să ne gândim prea mult la temperatura acesteia. Gestul pare inofensiv și, în anumite condiții, poate ajuta la îndepărtarea depunerilor de grăsime din scurgere. Însă, dacă instalația este realizată din PVC sau din alte tipuri de plastic, repetarea acestui obicei poate avea consecințe neplăcute, inclusiv deteriorarea îmbinărilor și apariția scurgerilor.

Potrivit Better Homes & Gardens, care a discutat cu Michael Faraone, expert în instalații sanitare în cadrul companiei American Home Shield, răspunsul depinde în primul rând de materialul din care sunt fabricate țevile. Specialistul explică și de ce folosirea simultană a apei reci nu reprezintă neapărat o soluție pentru protejarea instalației.

Când este sigur să torni apă clocotită în chiuvetă

Dacă locuința are țevi metalice, din cupru sau oțel galvanizat, turnarea ocazională a apei clocotite în chiuvetă este, în general, sigură, cu condiția să nu conțină cantități mari de grăsime sau resturi alimentare.

„Atât timp cât apa nu conține prea multe resturi sau grăsimi, scurgerile chiuvetelor, în special cele din locuințele care au țevi metalice din cupru sau oțel galvanizat, sunt de obicei proiectate să suporte temperaturi mai ridicate ale apei, inclusiv apa clocotită folosită la gătit”, explică Michael Faraone.

Mai mult, apa fierbinte poate ajuta la desprinderea depunerilor grase de pe pereții conductelor.

„Turnarea periodică a apei clocotite în scurgerea chiuvetei din bucătărie este o modalitate foarte bună de a îndepărta grăsimea și depunerile grase din conducte”, explică specialistul. „Apa la temperaturi ridicate ajută la desprinderea grăsimii și la deplasarea acesteia prin țevi.”

Dacă apa nu se scurge corespunzător, expertul recomandă să o lași să se răcească înainte de a o îndepărta și să repeți procedura numai dacă scurgerea permite acest lucru. O chiuvetă în care apa stagnează poate indica un blocaj care necesită o altă metodă de curățare.

De ce apa clocotită poate deteriora țevile din plastic

În cazul instalațiilor din PVC sau din alte materiale plastice, situația este diferită. Expunerea repetată la temperaturi foarte ridicate poate afecta îmbinările și poate favoriza apariția unor fisuri sau scurgeri.

„În locuințele cu țevi din PVC sau din plastic, expunerea repetată la apa clocotită poate înmuia sau slăbi, în timp, îmbinările din plastic”, avertizează Faraone.

Riscul nu este legat exclusiv de o singură turnare, ci de repetarea acestui gest. În timp, materialele se pot degrada, iar instalația poate necesita reparații.

De aceea, este important să nu presupunem că toate țevile suportă aceleași temperaturi. Dacă nu știi din ce material este realizată instalația, este mai prudent să eviți turnarea regulată a apei clocotite în chiuvetă.

De ce nu este recomandat să lași apa rece să curgă simultan

Una dintre cele mai răspândite recomandări pentru protejarea țevilor este pornirea robinetului cu apă rece în timp ce apa clocotită este turnată în chiuvetă. Potrivit specialistului, această metodă nu este o soluție sigură, mai ales în cazul instalațiilor din plastic.

„În special dacă ai țevi din PVC sau din plastic, ar trebui să eviți să lași apa rece să curgă în același timp cu apa clocotită, deoarece schimbarea bruscă a temperaturii poate provoca fisurarea țevilor”, explică Faraone.

Alternanța rapidă dintre temperaturi poate solicita materialele și îmbinările instalației. În loc să încerci să compensezi temperatura apei clocotite cu apă rece, specialistul recomandă să lași apa să se răcească aproximativ un minut înainte de a o turna.

Această măsură simplă reduce temperatura apei și poate limita solicitarea instalației, fără să elimine complet riscurile asociate utilizării apei foarte fierbinți.

Cât de des poți folosi apa fierbinte pentru curățarea scurgerii

Frecvența recomandată depinde, din nou, de materialul din care sunt fabricate țevile.

Pentru instalațiile metalice, Michael Faraone spune că o clătire cu apă fierbinte o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni poate contribui la prevenirea acumulării depunerilor, în special în gospodăriile în care se gătește frecvent.

În cazul țevilor din plastic, specialistul recomandă limitarea acestei practici la una sau două utilizări pe lună, pentru a evita uzura prematură.

Apa fierbinte poate fi, așadar, un instrument util pentru întreținerea scurgerii, dar nu ar trebui transformată într-o soluție zilnică de curățare.

Trei obiceiuri care te ajută să eviți înfundarea chiuvetei

Pe lângă temperatura apei, modul în care folosim chiuveta influențează în mod direct starea instalației. Câteva măsuri simple pot reduce riscul de înfundare.

1. Șterge grăsimea din tigăi înainte de spălare

Resturile de grăsime și alimente nu ar trebui aruncate în scurgere. Specialistul recomandă îndepărtarea lor cu un șervețel de hârtie înainte de spălarea vaselor. În acest fel, reduci cantitatea de reziduuri care ajunge în conducte și care se poate acumula în timp.

2. Nu arunca zațul de cafea și cojile de ouă în chiuvetă

Chiar dacă ai un tocător de resturi alimentare, anumite produse pot favoriza blocajele.

„Cojile de ouă nu sunt mărunțite complet și se acumulează în conductele de scurgere, în timp ce zațul de cafea tinde să se aglomereze și, în cele din urmă, poate provoca înfundarea țevilor”, explică Faraone.

Este mai bine să arunci aceste resturi la gunoi sau să le colectezi separat, după caz.

3. Evită combinațiile periculoase de produse de curățare

Apa clocotită nu trebuie amestecată cu soluții chimice pentru desfundarea țevilor. Combinația poate provoca reacții periculoase și stropiri cu lichid fierbinte sau substanțe corozive.

„Nu amesteca niciodată apa clocotită cu soluțiile chimice pentru desfundarea țevilor, deoarece acest lucru poate provoca reacții periculoase”, avertizează specialistul.

Faraone recomandă prudență și în cazul produselor lichide caustice pentru desfundare, care pot afecta instalațiile și mediul. Dacă scurgerea rămâne blocată, este preferabil să identifici cauza și să folosești o metodă adecvată sau să apelezi la un instalator.

Bicarbonatul și oțetul sunt o soluție pentru scurgerea chiuvetei?

Printre metodele casnice de curățare se numără și combinația de bicarbonat de sodiu și oțet alb. Specialistul citat recomandă folosirea unor cantități egale, lăsarea amestecului să acționeze aproximativ 15 minute și clătirea ulterioară cu apă fierbinte, nu clocotită.

Reacția dintre cele două ingrediente produce efervescență și poate ajuta la desprinderea unor reziduuri ușoare sau la reducerea mirosurilor neplăcute. Totuși, eficiența metodei este limitată, iar amestecul nu poate rezolva toate tipurile de blocaje.

O altă variantă menționată de expert este folosirea sării de masă, urmată de apă fierbinte. Și în acest caz, metoda trebuie privită ca o soluție de întreținere, nu ca un remediu garantat pentru o scurgere înfundată.