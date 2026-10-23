Airbnb schimbă regulile pentru turiști / Adio spălat vase și făcut paturi înainte de check-out?

23 oct. 2026, Articole / Reportaje
Airbnb schimbă regulile pentru turiști / Adio spălat vase și făcut paturi înainte de check-out?
Foto Dreamstime
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Turiștii care închiriază locuințe prin Airbnb ar putea scăpa de o parte dintre treburile casnice cerute de gazde înainte de plecare. Noile reguli ale platformei, care intră în vigoare pe 20 noiembrie, limitează solicitările de check-out la cele considerate rezonabile. În general, gazdele nu vor mai putea cere oaspeților să facă treburi care revin de obicei personalului profesionist de curățenie, potrivit Mediafax, care citează Associated Press.

Oaspeții pot fi în continuare rugați să lase vasele în chiuvetă, să adune prosoapele folosite și să sorteze gunoiul și materialele reciclabile.

„Nu uita să gândești ca un oaspete și să ții cont de ce ai considera nerezonabil”, le transmite Airbnb gazdelor într-un videoclip prin care anunță noua politică.

Reguli mai clare pentru gazde și turiști

Sarcinile solicitate la check-out au fost un motiv frecvent de nemulțumire pentru utilizatorii Airbnb, mai ales atunci când aceștia plătesc și taxe de curățenie. Compania a recunoscut anterior că aceste taxe pot crea așteptări diferite pentru gazde și călători.

Pot exista și excepții, în funcție de circumstanțe. De exemplu, în zonele în care trăiesc urși, gazdele pot cere ca gunoiul să fie pus în containere rezistente la animale.

Conform noilor reguli, gazdele trebuie să prezinte toate regulile locuinței și solicitările legate de check-out într-o secțiune specială a anunțului, înainte ca turiștii să facă rezervarea. Nu vor mai putea adăuga cerințe suplimentare ulterior, prin mesaje, afișe în interiorul proprietății sau alte secțiuni ale anunțului.

Airbnb a anunțat și standardizarea regulilor casei în șapte categorii, care vor acoperi subiecte precum persoanele care rămân peste noapte, orele de liniște, animalele de companie, fumatul și obligația de a încuia locuința la plecare.

Schimbările fac parte din eforturile platformei de a face rezervarea unei locuințe de închiriat mai previzibilă pentru călători.

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