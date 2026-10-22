Cât plastic aruncă într-un an un european / Aproape 36 de kilograme de ambalaje de persoană, dar mai puțin de jumătate sunt reciclate

22 oct. 2026, Articole / Reportaje
Cât plastic aruncă într-un an un european / Aproape 36 de kilograme de ambalaje de persoană, dar mai puțin de jumătate sunt reciclate
FOTO: Dreamstime/Emmanouil Pavlis
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Cuprins
  1. Hârtia și cartonul reprezintă cea mai mare parte a deșeurilor
  2. 35,9 kilograme de ambalaje din plastic pentru fiecare european
  3. Mai puțin de jumătate din plasticul provenit din ambalaje este reciclat

Fiecare locuitor al Uniunii Europene a generat, în medie, aproape 36 de kilograme de deșeuri provenite din ambalaje din plastic în 2024. Mai puțin de jumătate din această cantitate a fost însă reciclată, arată cele mai recente date publicate de Eurostat. În total, în UE au fost generate 81,5 milioane de tone de deșeuri de ambalaje, echivalentul a 181 de kilograme pentru fiecare locuitor.

Cantitatea totală de deșeuri din ambalaje a crescut cu 3,2 kilograme pe locuitor față de 2023 și cu aproape 20 de kilograme comparativ cu nivelul din 2014.

Hârtia și cartonul reprezintă cea mai mare parte a deșeurilor

Hârtia și cartonul au reprezentat 40,8% din toate deșeurile de ambalaje generate în Uniunea Europeană în 2024. Plasticul s-a situat pe locul al doilea, cu 19,9%, urmat de sticlă, cu 18,1%, lemn, cu 16,2%, și metal, cu 4,8%. Alte materiale au reprezentat numai 0,2% din total.

Datele includ deșeurile de ambalaje provenite din întreaga economie – gospodării, companii și sectorul public – și nu se referă exclusiv la ambalajele alimentare.

35,9 kilograme de ambalaje din plastic pentru fiecare european

În 2024, în Uniunea Europeană au fost generate în medie 35,9 kilograme de deșeuri din ambalaje de plastic pentru fiecare locuitor. Dintre acestea, doar aproximativ 15,3 kilograme au fost reciclate, adică mai puțin de jumătate. Față de anul precedent, atât cantitatea de ambalaje din plastic aruncate, cât și cea reciclată au crescut cu câte 0,6 kilograme pe locuitor.

Privind pe termen mai lung, diferența este și mai evidentă. Între 2014 și 2024, cantitatea de deșeuri din ambalaje de plastic a crescut cu 6,1 kilograme pentru fiecare locuitor al UE. Cantitatea reciclată a crescut în aceeași perioadă cu numai 3,4 kilograme pe persoană.

Mai puțin de jumătate din plasticul provenit din ambalaje este reciclat

Rata de reciclare a deșeurilor din ambalaje de plastic a ajuns în 2024 la 42,4% în Uniunea Europeană. Este o creștere modestă față de 2023, când procentul era de 41,6%.  Iar diferențele dintre statele membre sunt însă foarte mari. Letonia a înregistrat cea mai ridicată rată de reciclare, de 71%, urmată de Belgia, cu 58,2%, Polonia, cu 56%, și Cehia, cu 53,7%.

La polul opus s-au aflat Danemarca, unde numai 22,5% din deșeurile din ambalaje de plastic au fost reciclate, Finlanda, cu 26,9%, și Franța, cu 27,4%. Eurostat precizează că metodologia de calcul s-a modificat în 2020, când au fost introduse criterii armonizate și reguli mai stricte pentru contabilizarea materialelor provenite din ambalaje compozite. Modificarea a determinat atunci o scădere statistică de 3,4% a ratei de reciclare la nivelul UE.

Noile date arată însă că, în ciuda creșterii reciclării, cantitatea de plastic provenită din ambalaje continuă să crească. În decurs de zece ani, europenii au adăugat peste șase kilograme de astfel de deșeuri pe cap de locuitor.

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