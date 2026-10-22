Autoritățile sanitare franceze au anunțat primul caz documentat la om de infectare cu virusul Shamonda, un patogen transmis de insecte care afectează de obicei animalele de fermă. Pacientul, un bărbat cu imunodeficiență severă internat la Lyon pentru o afecțiune gravă, a decedat la începutul lunii octombrie.

În ciuda acestui eveniment fără precedent, reprezentanții Agențiilor de Sănătate Publică din Franța au subliniat că, în acest stadiu, nu există niciun risc sanitar pentru populația generală, transmit Reuters și AFP.

Ce este virusul Shamonda și cum se transmite?

Virusul Shamonda face parte din familia Orthobunyavirus și se transmite prin mușcătura insectelor vector (în special țânțari și musculițe hematofage). Până acum, virusul era cunoscut exclusiv pentru afectarea efectivelor de animale de fermă, în special a bovinelor.

Identificat pentru prima dată în Nigeria la mijlocul anilor ’60, patogenul a fost detectat sporadic la animale din Africa și Japonia.

În cursul acestui an, virusul s-a extins și s-a răspândit în mai multe țări de pe continentul european.

Autoritățile franceze bănuiesc că pacientul ar fi contractat virusul în estul Franței, regiune în care patogenul a circulat intens în rândul fermelor de animale în primăvara și vara acestui an.

Un caz excepțional la un pacient vulnerabil

Până în prezent, comunitatea științifică și guvernele europene considerau virusul Shamonda netransmisibil la om.

„În pofida faptului că virusul Shamonda circulă de câteva decenii în Africa și Asia, până în prezent nu fusese documentat niciun caz la om. Este vorba, așadar, de un caz excepțional apărut la un pacient cu imunodeficiență severă”, au clarificat într-un comunicat comun Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii din Franța.

Rămânând un caz izolat apărut pe fondul unui sistem imunitar extrem de slăbit, autoritățile dau asigurări că populația generală nu este expusă unui pericol sanitar, scrie Agerpres.