Compania Amigo & Intercost, parte a grupului Elan Trio, a preluat 18 magazine operate sub brandul Merkur și își accelerează planurile de extindere în regiunea Ținutului Secuiesc. Tranzacția marchează un nou pas în consolidarea unui jucător regional care își propune să devină liderul comerțului modern din zonă, titrează Revista Progresiv.

Potrivit declarațiilor oferite publicației Progresiv de Tibor Becze, unul dintre proprietarii grupului, procesul de integrare a rețelei Merkur va fi realizat gradual, astfel încât activitatea magazinelor și relația cu clienții să nu fie afectate.

„Procesul de integrare este în desfășurare și îl vom realiza etapizat, astfel încât activitatea magazinelor și relația cu clienții să fie cât mai puțin afectate. Grupul nostru operează deja 20 de magazine prin compania Harghita Retail, iar pe termen mediu și lung ne dorim să integrăm cele două rețele într-o singură organizație puternică. Viziunea noastră este să construim cel mai puternic lanț regional de retail din Ținutul Secuiesc, un lanț care să reprezinte cu mândrie comunitatea locală și valorile acesteia”, a declarat Tibor Becze.

- articolul continuă mai jos -

Compania a anunțat că va păstra și va dezvolta în continuare brandul Merkur, care operează în prezent 10 supermarketuri. Decizia se bazează pe notorietatea și identitatea puternică a mărcii în regiune.

Accent pe produse locale și branduri proprii

În strategia de dezvoltare a grupului, un rol important îl vor avea mărcile proprii GOBE și Klass, alături de produsele realizate de producători locali și de micii artizani din Ținutul Secuiesc. Reprezentanții companiei consideră că susținerea economiei locale și promovarea produselor regionale vor contribui la consolidarea poziției noului grup pe piață.

Afaceri de peste jumătate de miliard de lei

Amigo & Intercost este cea mai mare companie din grupul controlat de Tibor Becze și Biro Jozsef. Societatea activează în zece puncte de lucru din șase județe și dispune de spații logistice și de depozitare care însumează peste 25.000 de metri pătrați.

În 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de 556,92 milioane de lei, în ușoară scădere față de anul precedent, și un profit net de 11,44 milioane de lei.

Grupul include și alte afaceri din domenii diverse, precum retailul alimentar, producția de băuturi spirtoase, procesarea laptelui, producția de brânzeturi artizanale, servicii auto și publicitate. Prin integrarea rețelei Merkur, compania își consolidează prezența în retailul alimentar regional și își propune să creeze o structură unificată, cu o identitate puternic ancorată în specificul economic și cultural al Ținutului Secuiesc.