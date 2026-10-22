Jocul video în care culegi ciuperci și înveți să identifici 27 de specii

22 oct. 2026, Articole / Reportaje
Jocul video în care culegi ciuperci și înveți să identifici 27 de specii
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Cuprins
  1. Un joc interactiv pentru diferențierea ciupercilor
  2. Preț unic, fără reclame și fără conexiune la internet
  3. Cine este creatorul din spatele proiectului?

Toamna e sezonul mersului la cules de ciuperci. Însă cum ar fi dacă ai putea căuta ciuperci de oriunde și în orice moment? Cu ajutorul aplicației mobile „Bolets a la vista” (Ciuperci la vedere), poți intra în șase păduri prin intermediul mobilului sau calculatorului. Este vorba despre un joc disponibil pentru iPhone, iPad și Android, dezvoltat în limba catalană, care include 27 de specii reale de ciuperci, fiecare dotată cu propria fișă tehnică, astfel încât jucătorii să poată învăța să recunoască cele mai comune ciuperci din Catalonia.

Mecanica jocului este simplă: jucătorii privesc pădurea de sus, acoperită de frunziș, iar obiectivul este să se plimbe și să observe cu atenție spațiul pentru a găsi ciupercile ascunse între frunze. Odată descoperită o ciupercă, jucătorul trebuie să afle dacă este vorba despre o specie comestibilă sau una toxică.

Un joc interactiv pentru diferențierea ciupercilor

Aplicația include 27 de specii reale, fiecare însoțită de o fișă tehnică detaliată, un punct atracție principal fiind învățarea identificării corecte pentru a evita confuziile periculoase. Pe măsură ce se înaintează în niveluri, jocul permite explorarea a șase tipuri diferite de pădure, făget, pini, stejari, pădure de stejar verde, pădure de stejar de plută și pădure fluvială, precum și a cinci zone renumite pentru culesul de ciuperci din Catalonia: Montseny, Montnegre i el Corredor, Berguedà, Ripollès și La Garrotxa.

În plus, aplicația include un Mod Zen, creat special pentru cei care doresc să se plimbe prin pădure fără presiunea timpului și să își umple coșul în liniște.

Un alt detaliu interesant este că în pădurile din joc nu se găsesc doar ciuperci, ci și gunoaie lăsate de vizitatori. Jocul îi încurajează pe jucători să le strângă, promovând astfel protejarea mediului și păstrarea pădurilor curate.

Preț unic, fără reclame și fără conexiune la internet

Jocul „Bolets a la vista” este disponibil pe platformele iOS și Android la prețul de 3,99 euro (achiziție unică). Acesta funcționează fără reclame, fără achiziții integrate în aplicație, fără a fi necesară crearea unui cont și fără conexiune la internet.

Cine este creatorul din spatele proiectului?

Aplicația este creația lui Ramon Forns, un programator și creator digital din Granollers (Barcelona), care a lucrat la dezvoltarea jocului timp de un an și jumătate. Forns programează de la vârsta de 12 ani și a realizat de-a lungul timpului proiecte în formate foarte diverse: în 2005 a realizat într-o echipă și Generador de Noms de Pagès și Generador de Poemes Catalans, iar ulterior a lansat Catapings, primul director de bloguri în limba catalană. În 2025, a prezentat expoziția fotografică Pell d’Argila la târgul Argillà din Argentona, iar „Bolets a la vista” reprezintă primul său joc video de mare amploare, scrie Time Out Barcelona.

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