O nouă rasă de capre ar putea apărea în România / Ce au special animalele obținute de cercetătorii din Botoșani

22 oct. 2026, Articole / Reportaje
O nouă rasă de capre ar putea apărea în România / Ce au special animalele obținute de cercetătorii din Botoșani
Captură video Știrile Protv / YouTube
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Cercetătorii de la Stațiunea de Cercetare Popăuți din județul Botoșani lucrează la obținerea unei noi rase de capre, prin încrucișarea caprei comune românești cu exemplare din rasa Anglo-Nubiană. Proiectul a început în 2017, iar animalele au ajuns deja la a treia generație. Obiectivul este obținerea unor exemplare cu o producție mai mare de lapte și carne, adaptate condițiilor climatice din nord-estul țării, potrivit Știrile ProTV.

Rasa Anglo-Nubiană este originară din Africa și a fost îmbunătățită în Marea Britanie. La Stațiunea de Cercetare Popăuți se află în prezent peste 200 de exemplare, atât pui, cât și animale adulte, iar proiectul se apropie de etapa selecției finale și a omologării.

Cercetătorii urmăresc obținerea unui lapte cu miros mai puțin intens

Unul dintre obiectivele proiectului este obținerea unui lapte cu un miros specific mai puțin pronunțat, caracteristică apreciată de consumatori. Potrivit celor implicați în cercetare, produsele obținute de la aceste animale au un gust și o textură care le diferențiază de cele provenite de la caprele obișnuite.

Un angajat al stațiunii a descris astfel laptele și produsele obținute:

„Laptele e foarte bun, nu are gust și miros a capră, cașul este untos, oleacă mai gras.”

Întrebat de reporter dacă obișnuiește să consume lapte de capră, un bărbat a răspuns că până anul trecut nu bea deloc un astfel de lapte, însă acum consumă laptele obținut de la exemplarele din proiect.

Un alt angajat a descris produsul astfel: „Fără miros, fină, o brânză excelentă. O recomand.”

Ionică Nechifor, directorul Stațiunii de Cercetare Popăuți, a explicat de ce această caracteristică este importantă pentru consumatori.

„Toată lumea dorește lapte de capră fără miros. E apreciat de consumatori.”

Noua rasă ar putea oferi mai mult lapte și carne

Pe lângă caracteristicile laptelui, cercetătorii urmăresc obținerea unor animale cu o producție mai mare de lapte și carne, capabile să reziste atât temperaturilor scăzute din timpul iernii, cât și arșiței din timpul verii.

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Captura video ȘtirileProTV

Daniel Nechifor, asistent de cercetare, a descris principalele caracteristici ale exemplarelor obținute până acum:

„Are un aspect deosebit, botul este berbecat, urechile lungi și au și picioarele lungi. Carnea lor are o textură foarte fină, procentul de grăsime e foarte ridicat la lapte. Culoarea este negru ciocolatiu și culori mai maronii.”

O altă caracteristică urmărită de cercetători este reducerea mirosului specific asociat caprelor, fără ca acesta să fie eliminat complet.

Alexandru Florea, secretarul științific al proiectului de cercetare, a explicat diferența observată:

„Când intrați într-o exploatație cu capre autohtone o să simțiți un miros foarte înțepător, pe când acum o să vedeți că nu mai este un miros, cum zic crescătorii, specific țapilor. Nu este complet eliminat, ci atenuat.”

Omologarea ar putea dura încă doi ani

Proiectul se află în continuare în etapa de cercetare și selecție. Până la o posibilă omologare a noii rase ar mai putea trece aproximativ doi ani.

Numele acesteia nu a fost stabilit încă. Una dintre variantele luate în calcul este „Rubio Popăuți”, denumire inspirată de culoarea exemplarelor.

 

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