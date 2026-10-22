Turcia își pune întreaga gastronomie pe harta Michelin / Prima selecție națională va fi anunțată pe 3 decembrie

22 oct. 2026, Articole / Reportaje
Turcia își pune întreaga gastronomie pe harta Michelin / Prima selecție națională va fi anunțată pe 3 decembrie
Foto Autoritatea pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia
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Turcia face un pas important în promovarea gastronomiei sale: pentru prima dată, Ghidul MICHELIN va prezenta o selecție care acoperă restaurante din întreaga țară, nu doar din anumite destinații. Selecția MICHELIN Türkiye 2027 va fi dezvăluită pe 3 decembrie, în cadrul unei ceremonii organizate la Istanbul, și va evidenția diversitatea bucătăriei turcești, de la tradițiile regionale la interpretările contemporane ale gastronomiei.

Potrivit unui comunicat transmis de Autoritatea pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA), selecția națională a Ghidului MICHELIN Türkiye 2027 va fi dezvăluită joi, 3 decembrie 2026, în cadrul unei ceremonii organizate la Divan Kuruçeşme, în Istanbul.

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Foto Autoritatea pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia

Evenimentul marchează o nouă etapă în extinderea treptată a Ghidului MICHELIN în Turcia și va celebra toate restaurantele incluse în prima selecție realizată la nivel național.

În cadrul ceremoniei vor fi acordate și mai multe Premii Speciale, care vor recunoaște performanțele unor profesioniști remarcabili din industria ospitalității și ale unor talente culinare deosebite.

De la sosirea Ghidului MICHELIN la Istanbul, în 2022, și extinderea ulterioară către destinații precum Izmir, Muğla și Cappadocia, inspectorii săi au continuat să aprofundeze identitatea culinară a Turciei. Viitoarea selecție națională reprezintă un moment important pentru Ghidul MICHELIN, oferindu-i posibilitatea de a pune în valoare bogăția, diversitatea și dinamismul experiențelor gastronomice din întreaga țară.

Gwendal Poullennec, director internațional al Ghidului MICHELIN, a declarat:

„Încă de la primii noștri pași în Turcia, am fost constant impresionați de extraordinara bogăție culinară a țării. De la tradiții regionale profund înrădăcinate până la interpretări contemporane ale gastronomiei, Turcia oferă o diversitate și o creativitate remarcabile. Pe măsură ce inspectorii noștri continuă să călătorească în întreaga țară, descoperirea unor noi restaurante remarcabile și a unor talente culinare continuă să îi entuziasmeze. Prima selecție națională a Ghidului MICHELIN Türkiye ne va permite să punem în valoare această diversitate și să le oferim călătorilor o perspectivă și mai amplă asupra Turciei ca destinație gastronomică de top.”

Chefii restaurantelor incluse pentru prima dată în selecția națională a Ghidului MICHELIN Türkiye 2027, precum și cei ale căror restaurante vor primi Stele MICHELIN, vor fi invitați la ceremonie pentru a-și celebra performanțele.

Imediat după eveniment, selecția completă a Ghidului MICHELIN Türkiye 2027 va fi disponibilă pe site-ul și în aplicația mobilă a Ghidului MICHELIN.

Cum sunt evaluate restaurantele de Ghidul MICHELIN

Ghidul MICHELIN a fost creat în anul 1900 de compania de anvelope Michelin, cu scopul de a susține dezvoltarea mobilității auto. De atunci, a rămas fidel misiunii sale inițiale: să îi ghideze pe călători către cele mai bune restaurante, să evidențieze destinațiile culinare remarcabile și să promoveze cultura călătoriilor la nivel mondial.

Evaluarea se concentrează exclusiv asupra calității bucătăriei, pe baza a cinci criterii universale:

  • Calitatea ingredientelor;
  • Stăpânirea tehnicilor de gătit;
  • Armonia aromelor;
  • Personalitatea chef-ului, exprimată prin preparatele sale;
  • Consecvența în întregul meniu și în timp.

În cadrul selecției, Ghidul MICHELIN evidențiază restaurantele exclusiv pe baza calității culinare, în urma unor evaluări realizate independent de inspectorii săi anonimi și conform aceleiași metodologii aplicate în întreaga lume.

Pe lângă selecția de restaurante, Ghidul MICHELIN include și o selecție atent realizată de hoteluri din Turcia și din întreaga lume. Cheile MICHELIN recompensează cele mai remarcabile proprietăți din această selecție. Acordate într-un spirit similar Stelelor MICHELIN pentru restaurante, acestea disting hotelurile care oferă experiențe de cazare excepționale prin design, arhitectură, servicii și personalitate. Toate hotelurile pot fi rezervate direct prin site-ul și aplicația Ghidului MICHELIN.

Despre Michelin

Michelin își propune să fie unul dintre liderii mondiali în dezvoltarea de materiale compozite și experiențe cu impact semnificativ asupra vieții oamenilor. Cu peste 130 de ani de experiență în dezvoltarea materialelor avansate, Michelin se află într-o poziție unică pentru a contribui decisiv la progresul uman și la construirea unei lumi mai sustenabile.

Bazându-se pe expertiza sa aprofundată în domeniul compozitelor polimerice, Michelin inovează constant pentru a produce anvelope și componente de înaltă calitate destinate unor aplicații esențiale în domenii diverse și solicitante, precum mobilitatea, construcțiile, aeronautica, energiile cu emisii reduse de carbon și sănătatea.

Atenția acordată produselor sale și cunoașterea aprofundată a nevoilor clienților inspiră Michelin să ofere experiențe de cea mai înaltă calitate. Acestea variază de la soluții conectate bazate pe date și inteligență artificială pentru flotele profesionale până la recomandarea unor restaurante și hoteluri remarcabile, selectate de Ghidul MICHELIN.

Cu sediul central în Clermont-Ferrand, Franța, Michelin este prezentă în 175 de țări și are 129.800 de angajați.

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Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

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