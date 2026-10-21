Lan de porumb din Minesotta, „atacat” de o rachetă chinezească. Cum a ajuns acolo

21 oct. 2026, Articole / Reportaje
Lan de porumb din Minesotta, „atacat” de o rachetă chinezească. Cum a ajuns acolo
FOTO: Dreamstime/Sebast1an
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Originea obiectului, o rachetă chinezească lansată din deșertul Gobi
  2. Riscurile deșeurilor spațiale pentru zonele populate

Un fragment dintr-o rachetă chinezească, lung de peste trei metri, s-a prăbușit într-un lan de porumb din SUA, anunță Mediafax.

Descoperire neobișnuită într-o fermă din statul american Minnesota: o bucată masivă de deșeu spațial, de peste trei metri lungime, a fost găsită prăbușită într-un lan de porumb. Incidentul s-a petrecut la mijlocul lunii octombrie 2026 și a mobilizat autoritățile locale și federale.

Conform comunicatului oficial emis de Biroul Șerifului din comitatul Stevens, alerta a fost dată pe 14 octombrie, în jurul orei 15:30, de un fermier din localitatea Scott care a descoperit obiectul ciudat în timpul lucrărilor agricole.

„Ajunși la fața locului, agenții au confirmat prezența unui obiect metalic de mari dimensiuni – cu un diametru de aproximativ 3,3 metri – despre care se presupune că provine din spațiu. Biroul Șerifului colaborează îndeaproape cu diverse agenții statale și federale pentru a identifica proprietarul resturilor și pentru a planifica îndepărtarea acestora de pe teren”, au precizat autoritățile locale.

Originea obiectului, o rachetă chinezească lansată din deșertul Gobi

Fotografia cu obiectul metalic masiv și deformat, zăcând printre tulpinile de porumb, s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Analizele ulterioare realizate de experți în domeniul spațial au confirmat ipoteza originii extraterestre. Obiectul este, cel mai probabil, o componentă a treptei superioare a rachetei chinezești Zhuque-2E. Lansată din deșertul Gobi pentru a plasa pe orbită un grup de zece sateliți, racheta a reintrat necontrolat în atmosferă, fiind observată în incandescență pe cer deasupra statelor Kansas și Minnesota înainte ca piesa să se prăbușească la sol.

Riscurile deșeurilor spațiale pentru zonele populate

Echipa de cercetători avertizează că intensificarea lansărilor de sateliți și utilizarea unor rachete din ce în ce mai mari cresc exponențial riscul ca resturile spațiale să supraviețuiască frecării cu atmosfera și să ajungă la sol în zone locuite.

Incidentul din Minnesota nu este izolat. În Florida (SUA, 2024), o componentă provenită de la Stația Spațială Internațională (ISS) a rezistat reintrării în atmosferă și a străpuns acoperișul unei case în timp ce proprietarii se aflau înăuntru.

Bucăți din treptele rachetelor comerciale sau militare au fost descoperite anterior pe terenuri agricole și pașuni din Canada și Australia.

Până în prezent nu s-au înregistrat persoane rănite grav în urma prăbușirii unor deșeuri spațiale, însă experții avertizează că, în ritmul actual al expansiunii comerciale pe orbita Pământului, un astfel de accident devine doar o chestiune de timp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
21 oct.
Aproape 100 de dovleci decorați au transformat Grădina Icoanei într-o galerie în aer liber / Peste 100 de familii au participat la concursul organizat de Mamele din Cartier
Aproape 100 de dovleci decorați au transformat Grădina Icoanei într-o galerie în aer liber / Peste 100 de familii au participat la concursul organizat de Mamele din Cartier
Articole / Reportaje
21 oct.
Opt copii dintr-un grup de turiști, cu simptome de greață și vărsături la Ocna Șugatag / Zeci de persoane sunt evaluate de echipajele medicale
Opt copii dintr-un grup de turiști, cu simptome de greață și vărsături la Ocna Șugatag / Zeci de persoane sunt evaluate de echipajele medicale
Articole / Reportaje
21 oct.
Pâinea, în vizorul inspectorilor ANSVSA. Brutăriile și morile, amendate cu 1,55 milioane de lei / Principalele nereguli găsite de inspectori
Pâinea, în vizorul inspectorilor ANSVSA. Brutăriile și morile, amendate cu 1,55 milioane de lei / Principalele nereguli găsite de inspectori
Articole / Reportaje
21 oct.
Aurul roșu din Bihor / Condimentul de 35.000 de euro kilogramul se cultivă și în România. Mircea Bronț: „Să sperăm că o să avem o recoltă undeva la un kilogram”
Aurul roșu din Bihor / Condimentul de 35.000 de euro kilogramul se cultivă și în România. Mircea Bronț: „Să sperăm că o să avem o recoltă undeva la un kilogram”
Articole / Reportaje
21 oct.
Un pește originar din Oceanul Pacific a ajuns în Marea Neagră. Exemplare de „Korean Rockfish” de peste 2,5 kilograme, capturate pe litoralul românesc
Un pește originar din Oceanul Pacific a ajuns în Marea Neagră. Exemplare de „Korean Rockfish” de peste 2,5 kilograme, capturate pe litoralul românesc
Recomandări
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
G4Media
Dezbaterea „Controlul greutății: implicațiile mai puțin cunoscute ale obezității și soluțiile disponibile” / Urmărește LIVE joi, de la ora 10.00
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Spania
REȚETA FABULOASĂ de măsline marinate. O poți face cu usturoi, ardei și oregano!
CSID
S-a descoperit jurnalul secret al lui Andi, adolescentul de 13 ani care a atacat o profesoară şi un elev: „Vreau să-l fac să sufere”
CSID
Cum alegi varza pentru murat ca să obții sarmale fragede. Detaliul pe care trebuie să-l verifici înainte să o cumperi de la piață

Cele mai noi articole

VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale
VIDEO | Românii spun că iubesc produsul local, dar la raft aleg adesea varianta mai ieftină / Ciprian Dincă: „Nu știu dacă atingem 30% din intenție”
VIDEO | Românii spun că iubesc produsul local, dar la raft aleg adesea varianta mai ieftină / Ciprian Dincă: „Nu știu dacă atingem 30% din intenție”