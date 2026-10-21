Un fragment dintr-o rachetă chinezească, lung de peste trei metri, s-a prăbușit într-un lan de porumb din SUA, anunță Mediafax.

Descoperire neobișnuită într-o fermă din statul american Minnesota: o bucată masivă de deșeu spațial, de peste trei metri lungime, a fost găsită prăbușită într-un lan de porumb. Incidentul s-a petrecut la mijlocul lunii octombrie 2026 și a mobilizat autoritățile locale și federale.

Conform comunicatului oficial emis de Biroul Șerifului din comitatul Stevens, alerta a fost dată pe 14 octombrie, în jurul orei 15:30, de un fermier din localitatea Scott care a descoperit obiectul ciudat în timpul lucrărilor agricole.

„Ajunși la fața locului, agenții au confirmat prezența unui obiect metalic de mari dimensiuni – cu un diametru de aproximativ 3,3 metri – despre care se presupune că provine din spațiu. Biroul Șerifului colaborează îndeaproape cu diverse agenții statale și federale pentru a identifica proprietarul resturilor și pentru a planifica îndepărtarea acestora de pe teren”, au precizat autoritățile locale.

Originea obiectului, o rachetă chinezească lansată din deșertul Gobi

Fotografia cu obiectul metalic masiv și deformat, zăcând printre tulpinile de porumb, s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Analizele ulterioare realizate de experți în domeniul spațial au confirmat ipoteza originii extraterestre. Obiectul este, cel mai probabil, o componentă a treptei superioare a rachetei chinezești Zhuque-2E. Lansată din deșertul Gobi pentru a plasa pe orbită un grup de zece sateliți, racheta a reintrat necontrolat în atmosferă, fiind observată în incandescență pe cer deasupra statelor Kansas și Minnesota înainte ca piesa să se prăbușească la sol.

Riscurile deșeurilor spațiale pentru zonele populate

Echipa de cercetători avertizează că intensificarea lansărilor de sateliți și utilizarea unor rachete din ce în ce mai mari cresc exponențial riscul ca resturile spațiale să supraviețuiască frecării cu atmosfera și să ajungă la sol în zone locuite.

Incidentul din Minnesota nu este izolat. În Florida (SUA, 2024), o componentă provenită de la Stația Spațială Internațională (ISS) a rezistat reintrării în atmosferă și a străpuns acoperișul unei case în timp ce proprietarii se aflau înăuntru.

Bucăți din treptele rachetelor comerciale sau militare au fost descoperite anterior pe terenuri agricole și pașuni din Canada și Australia.

Până în prezent nu s-au înregistrat persoane rănite grav în urma prăbușirii unor deșeuri spațiale, însă experții avertizează că, în ritmul actual al expansiunii comerciale pe orbita Pământului, un astfel de accident devine doar o chestiune de timp.