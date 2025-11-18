Noile tarife vamale la exporturile de vin şi preţurile ridicate la importurile de cacao şi cafea ar putea aduce Franța în fața primul său deficit al balanţei comerciale cu produse agroalimentare din ultimii 50 de ani. Noua situație s-a adăugat unui declin pe termen lung al competitivităţii agriculturii franceze, au precizat reprezentanţii sectorului consultaţi de Reuters, transmite Agerpres.

Sectorul agroalimentar a fost una dintre principalele surse de venituri din exporturi pentru Franţa, care este cel mai mare producător agricol din Uniunea Europeană. Însă intensificarea concurenţei în interiorul şi în afara UE a erodat poziţia Franţei, alimentând ostilitatea fermierilor faţă de acordurile comerciale precum cel propus cu blocul Mercosur al ţărilor sud-americane.

După ce în 2024 surplusul înregistrat de Franţa de pe urma schimburilor cu alimente şi produse agricole a scăzut până la 4,9 miliarde de euro, cel mai scăzut nivel din anii 1980, în urma unei recolte slabe la cereale, în 2025 acest surplus a scăzut şi mai mult, înregistrând un sold negativ cumulativ de 351 de milioane de euro în perioada ianuarie-septembrie, conform datelor vamale prezentate de Ministerul francez al Agriculturii.

“Este un şoc destul de mare să vedem cum comerţul exterior a scăzut lună de lună în acest an”, a declarat Thierry Pouch, economist la asociaţia camerelor agricole din Franţa, adăugând că Franţa a înregistrat excedente agroalimentare fără întrerupere din 1978.

“Ar trebui să învăţăm de la anumite ţări precum Spania. Avem o bătălie de condus în comerţul agroalimentar”, a apreciat Thierry Pouch la o conferinţă organizată marţi de asociaţia exportatorilor de produse agroalimentare CNPA.

O recoltă mult mai bună în acest an a contribuit la revigorarea exporturilor de cereale începând din vară, deşi acest lucru nu a fost suficient pentru a împiedica Franţa să înregistreze un deficit comercial agroalimentar pentru luna septembrie.

Chiar dacă unele elemente negative, cum ar fi creşterea preţurilor la cacao şi cafea importate sau încetinirea exporturilor de vin şi băuturi spirtoase din cauza tarifelor americane şi chineze, s-ar putea dovedi temporare, producătorii francezi se tem că au pierdut teren din cauza birocraţiei şi a costurilor ridicate.

În paralel, Franţa are posibilitatea de a-şi îmbunătăţi abordarea în materie de exporturi, în special în comparaţie cu vecini precum Spania şi Italia, care şi-au promovat activ ofertele alimentare în străinătate, a declarat Jean-Paul Torris, consilier internaţional la asociaţia industriei alimentare ANIA.