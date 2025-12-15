Intenţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) de a reduce pragul suprafeţei pentru obligativitatea autorizaţiei de securitate la incendiu, de la 600 metri pătraţi la 200 metri pătraţi, riscă să blocheze activitatea a mii de operatori economici şi să afecteze direct potenţialul turistic al României, atrage atenţia Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR).

Potrivit unui comunicat al FPIOR, remis luni AGERPRES, reducerea pragului la 200 de metri pătraţi ar pune în dificultate aproape toate locaţiile HoReCa din centrele istorice ale marilor oraşe. Aceste zone atrag cea mai mare parte a turiştilor străini, iar existenţa restaurantelor, cafenelelor şi barurilor este esenţială pentru păstrarea atractivităţii lor economice. Fără HoReCa, centrele istorice îşi pierd funcţionalitatea, fluxul turistic scade, iar clădirile rămân fără destinaţie, deci fără întreţinere. În loc să producă venituri, acestea vor genera pierderi pentru oraşe şi pentru proprietarii lor, atrag atenţia operatorii din industria ospitalităţii, transmite Agerpres.

“Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) îşi exprimă îngrijorarea profundă faţă de intenţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) de a reduce pragul suprafeţei pentru obligativitatea autorizaţiei de securitate la incendiu, de la 600 mp la 200 mp. Deşi înţelegem necesitatea modernizării cadrului legislativ în urma tragediei din 2015, considerăm că eficienţa noilor reglementări nu poate fi obţinută prin măsuri disproporţionate şi fără consultare, care riscă să blocheze activitatea mii de operatori economici şi să afecteze direct potenţialul turistic al României”, se arată într-un comunicat remis luni AGERPRES.

De asemenea, industria ospitalităţii avertizează că lipsa de organizare a autorităţilor a devenit o piedică reală în calea conformării.

“Am avut o locaţie închisă timp de 8 luni, în care am investit peste 600.000 de euro pentru a respecta cerinţele ISU. Întârzierea nu a venit din partea noastră, ci din lipsa unui caiet de sarcini clar şi din schimbările de abordare din partea autorităţilor. Dacă vrem rezultate, avem nevoie de reguli aplicabile, nu de măsuri care paralizează centrele istorice şi turismul”, a transmis preşedintele FPIOR, Valentin Şoneriu.

Aceeaşi lipsă de predictibilitate este semnalată şi de vicepreşedintele FPIOR Alexandru Costea, care a trecut printr-o experienţă similară în Iaşi.

“Timp de 6 luni am investit constant peste 400.000 de euro, pentru că cerinţele se modificau de la o zi la alta. Nu contestăm importanţa siguranţei, dar este imposibil să operezi într-un cadru în care nu ţi se spune clar ce trebuie să faci. În aceste condiţii, orice nouă regulă trebuie introdusă cu responsabilitate şi după un dialog real cu industria”, a afirmat acesta.

Schimbările dese şi neclare din ultimii ani au afectat nu doar HoReCa, ci şi mii de construcţii private şi publice care au rămas fără finanţare sau nu pot funcţiona din cauza neconformităţilor generate tocmai de lipsa unui cadru predictibil, spune FPIOR.

“Nu este normal ca, pornind de la o tragedie naţională – gravă, dar totuşi un caz izolat – să fie pusă o presiune nediferenţiată pe toţi operatorii economici. Siguranţa este esenţială, dar ea trebuie construită prin norme coerente, stabile şi aplicabile”, susţin patronatele din HoReCa.

În acest context, FPIOR precizează că va urmări îndeaproape procesul legislativ şi va reacţiona imediat ce ISU va publica documentul final. Astfel, federaţia va transmite adrese oficiale la toate instituţiile implicate, va fundamenta poziţiile industriei prin studii de impact şi analize tehnice, va propune soluţii concrete care să crească siguranţa clienţilor fără a bloca activitatea economică şi va solicita consultări publice reale înainte de adoptarea oricărei modificări legislative.

“Obiectivul nostru este clar: siguranţă pentru clienţi şi angajaţi, dar şi un cadru de lucru coerent, predictibil şi sustenabil pentru industria ospitalităţii”, a afirmat Şoneriu.

Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România este cea mai mare organizaţie naţională şi reprezentativă din domeniu ce reuneşte peste 1000 de companii naţionale şi reprezintă 25 de judeţe ale ţării plus municipiul Bucureşti, 29 de patronate şi peste 26.000 de angajaţi.

Federaţia are ca misiune reprezentarea membrilor în relaţia cu autorităţile centrale, protejarea şi promovarea intereselor actorilor din industrie la nivel naţional şi internaţional.