FOTO | Salată cu porumb crocant la air fryer / Rețeta este perfectă pentru o cină ușoară și a devenit virală pe rețelele de socializare

28 feb. 2026, Rețete
O salată simplă capătă textură și gust intens dacă este completată cu boabe de porumb crocante, pregătite la air fryer. Rețeta este potrivită pentru un prânz rapid sau pentru o cină ușoară, iar prepararea nu durează mult. Mai mult, aceasta a devenit virală pe platforme de socializare precum TikTok, Instagram sau Facebook.

Pentru salată sunt necesare jumătate de castravete, frunze de salată, brânză feta și ceapă roșie. Dressingul se prepară din iaurt, ulei de măsline, sare, mărar și zeamă de lămâie.

Separat, boabele de porumb din conservă se scurg și se clătesc bine. Se condimentează cu ulei, sare, piper și usturoi granulat, apoi se așază în coșul aparatului. Se gătesc aproximativ 25 de minute la 200 de grade, până când devin rumene și crocante. Este recomandat să fie amestecate o dată sau de două ori în timpul preparării, pentru o rumenire uniformă.

Între timp, legumele pentru salată se toacă și se pun într-un bol încăpător. Se adaugă dressingul și se amestecă ușor, astfel încât ingredientele să fie bine acoperite.

La final se presară boabele de porumb crocante și se amestecă din nou.

Rezultatul este o salată proaspătă, cu contrast între textura cremoasă a dressingului și feta și crocantul porumbului gătit la air fryer.

