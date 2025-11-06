Aceasta este cea mai simplă rețetă de prăjitură cu măr pe care am experimentat-o până acum. Nu doar că e simplă, e gustoasă și rapidă, dar ai posibilitatea să faci porția cât de mare vrei, respectând o regulă extrem de simplă. Rețeta, care este una foarte veche, indică folosirea a câte 4 linguri din toate ingredientele, pentru fiecare ou.

Eu o fac din 4 ouă, astfel că mai pun câte 16 linguri de făină, de lapte, de ulei și de zahăr. Dacă însă, nu vă place să fie foarte dulce, puteți reduce cantitatea de zahăr. Eu, personal, mă limitez la 10, pentru că mai pun și la mere 2 linguri de zahăr.

Dacă vrei să faci cu 3 ouă, vei pune câte 12 linguri din celelalte ingrediente. La 2 ouă, doar câte 8. Astfel, poți face această prăjitură chiar cu un ou, cu 1-2 mere, câte patru linguri din ingredientele menționate și puțin praf de copt.

Dar să vedem cum se face.

Avem nevoie de:

4-5 mere potrivite (6-8, dacă sunt mai mici)

4 ouă

16 linguri de lapte

16 linguri de făină albă

16 linguri de ulei

16 (sau 10-12) linguri de zahăr (împărțite)

1 praf de copt

1 pliculeț zahăr vanilat

1,5 linguri scorțișoară

Cum procedăm:

Prima dată ne ocupăm de mere. Le curățăm de coajă, le tăiem în patru pentru a scoate cotoarele, apoi le tăiem cubulețe mici. Adăugăm 2 linguri de zahăr și scorțișoara, le amestecăm bine și le lăsăm deoparte.

Într-un vas mare, încăpător, spargem ouăle. Adăugăm apoi restul de zahăr, zahărul vanilat, făina, laptele, uleiul și praful de copt. Nu e necesar să separăm ingredientele umede de cele uscate, nici să batem întâi ouăle, așa cum indică cele mai multe rețete de prăjituri. Tocmai de aceea spun că este atât de simplă și de rapidă. Pur și simplu amestecăm cu un mixer toate ingredientele până când observăm că aluatul nostru este mai gros ca smântâna și începe să facă bule, atunci când îl mixăm.

La final, adăugăm cubulețele de mere în aluat. Eu păstrez câteva cubulețe pentru a le pune pe deasupra. Nu e doar pentru aspect, ci are și un rol de a face ca merele să se așeze uniform în aluat. Asta pentru că cele amestecate deja, vor avea tendința să se lase la fundul tăvii. Cele care au fost puse pe deasupra însă, vor rămâne în partea de sus a aluatului.

Se dă la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 40 de minute, sau până când trece testul scobitorii (scobitoarea înfiptă în mijlocul prăjiturii trebuie să iasă curată. Dacă iese mânjită cu aluat, înseamnă că prăjitura nu e coaptă încă).

Se lasă puțin la răcit, înainte de a fi tăiată.

Poftă bună!