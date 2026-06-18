Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR) salută decizia Parlamentului European (PE) de a permite utilizarea noilor tehnici genomice (NGT) în agricultură.

De peste zece ani fermierii români cer adoptarea unei hotărâri care să le permită cultivarea unor organisme editate genetic. Ei văd în aceasta o cale de a răspunde eficient modificărilor climatice și de a crește performanța.

Cum se diferențiază plantele modificate cu NGT

Marți, PE a adoptat, în a doua lectură, poziția Consiliului privind Noile Tehnici Genomice — NGT. Acest pas apropie dosarul de adoptarea finală.

Noile norme ale UE marchează trecerea la o reglementare a plantelor bazată pe caracteristicile lor genetice finale, nu pe modul în care au fost obținute. Plantele modificate prin NTG-uri se vor împărți în două categorii și vor trebui să respecte obligații juridice diferite.

NTG-1 — Această categorie include plantele cu un număr și tip limitat de modificări, care ar fi putut să apară prin tehnici convenționale de ameliorare. După ce se confirmă că îndeplinesc criteriile pentru a fi încadrate în categoria NTG-1, plantele respective vor fi tratate ca plante convenționale. În urma unei solicitări a Parlamentului, plantele modificate pentru a deveni mai rezistente la erbicide sau pentru a produce substanțe insecticide nu pot fi considerate plante din categoria NTG-1.

- articolul continuă mai jos -

NTG-2 — Această categorie include plantele care au suferit modificări genetice mai extinse sau mai complexe. În cazul lor se aplică normele stricte privind OMG-urile aflate deja în vigoare. Aceste plante vor fi supuse și unei analize a riscurilor. În plus, trebuie să obțină o autorizație pentru a putea fi comercializate în UE.

Normele se aplică în egală măsură plantelor originare din Europa și celor importate. O serie de produse fabricate din plante NTG sunt deja disponibile pe piețe sau într-un stadiu avansat de dezvoltare în afara Uniunii. Printre acestea se numără grâu cu conținut scăzut de gluten, cartofi rezistenți la agenți patogeni și porumb tolerant la secetă.

FAPPR: „O alegere în favoarea științei”

„Salutăm acest vot ca pe o alegere în favoarea științei, a inovației și a fermierilor. Forumul APPR va continua să urmărească îndeaproape implementarea acestui dosar, pentru ca fermierii din România să beneficieze de un cadru real, funcțional și echitabil”, au arătat reprezentanții FAPPR.

Adoptarea dosarului NGT transmite un semnal important: agricultura viitorului trebuie construită pe date, cercetare, inovație și competitivitate, nu pe blocaje ideologice. Pentru fermierii din țara noastră, acest pas poate însemna acces la soluții mai bune într-un sector deja supus unor provocări majore, de la volatilitatea piețelor și costurile de producție până la nevoia de a rămâne competitivi într-un mediu comercial internațional din ce în ce mai complex, au mai subliniat reprezentanții organizației.

Forumul APPR consideră că acest moment trebuie urmat de o implementare rapidă și eficientă, cu reguli clare și predictibile, care să permită fermierilor europeni să folosească inovarea ca instrument real de reziliență, sustenabilitate și competitivitate, au mai transmis membrii celei mai puternice organizații a fermierilor din România.