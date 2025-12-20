Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR) i-a adresat președintelui României o scrisoare deschisă în care își exprimă dezamăgirea față de susținerea publică a acordului comercial UE–MERCOSUR și solicită ca pozițiile oficiale ale României să fie construite în urma unui dialog real cu organizațiile reprezentative ale fermierilor.

Demersul Forumului APPR vine în contextul prezenței organizației la Bruxelles, pe 18 decembrie 2025, alături de o delegație de fermieri activi din România, sub mesajul „No farmers. No food. No Europe.” Reprezentanții Forumului APPR au participat atât la protestele organizate la nivel european, cât și la dialogul instituțional cu autoritățile române și europene, cu scopul de a reafirma necesitatea includerii fermierilor în procesul decizional european.

În aceeași zi, delegația Forumului APPR a avut o întâlnire la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, cu Achim Irimescu și echipa responsabilă de domeniul agriculturii (AGRI). Discuțiile au vizat principalele preocupări ale fermierilor români și importanța ca acestea să fie reflectate în politicile europene. Potrivit Forumului APPR, reprezentanții Reprezentanței Permanente au transmis „un mesaj de deschidere și susținere pentru demersurile Forumului APPR”, subliniind nevoia ca pozițiile României la nivel european să reflecte realitățile din teren.

Forumul APPR arată că prezența sa la Bruxelles a avut rolul de a transmite un mesaj clar către decidenții europeni: deciziile care vizează agricultura europeană trebuie construite împreună cu fermierii și nu impuse fără consultare.

Printre temele susținute în cadrul protestelor s-a aflat acordul UE–MERCOSUR, care, în forma actuală, ridică „preocupări legitime” privind condițiile de concurență pentru fermierii europeni, diferențele de standarde de producție și siguranță alimentară, precum și impactul asupra viabilității economice a fermelor din Uniunea Europeană.

O altă temă majoră a fost viitorul Politicii Agricole Comune (PAC), considerată de Forumul APPR un pilon fundamental pentru securitatea alimentară a Europei. Organizația subliniază că PAC trebuie să ofere fermierilor stabilitate și predictibilitate, reguli clare, aplicabile și echitabile, precum și politici orientate spre competitivitate și reziliență.

În scrisoarea deschisă, Forumul APPR își exprimă „profunda dezamăgire” față de declarațiile publice ale președintelui României prin care acesta și-a exprimat susținerea pentru acordul UE–MERCOSUR, declarații care ar fi fost formulate în urma unor consultări cu „anumite organizații”, potrivit informațiilor apărute în spațiul public. Reprezentanții Forumului APPR precizează că organizațiile reprezentative ale fermierilor, inclusiv Forumul APPR, nu au fost consultate înainte de asumarea acestei poziții.

„Orice susținere publică a unor acorduri comerciale cu impact major asupra agriculturii românești și europene trebuie să aibă la bază un dialog real cu fermierii, cei direct afectați de consecințele acestor decizii”, se arată în document.

Forumul APPR își reafirmă disponibilitatea pentru „un dialog deschis, onest și fundamentat pe realitățile din teren”, considerând că doar prin consultarea reală a fermierilor pot fi construite poziții publice și decizii care să servească interesului agriculturii românești și securității alimentare a României.

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România este o structură profesională federativă înființată în 2012, care reunește producători agricoli și reprezentanți ai lanțului profesional agricol. Organizația este membră a Confederației Europene a Producătorilor de Porumb (CEPM) și a platformei europene Farm Europe și furnizează asistență tehnică, economică și legislativă pentru fermierii și organizațiile profesionale afiliate.