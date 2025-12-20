Clubul Fermierilor Români solicită respingerea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele MERCOSUR, avertizând că forma actuală a documentului poate afecta grav competitivitatea agriculturii românești și securitatea alimentară națională.

Reprezentanții Clubului Fermierilor Români arată, într-un comunicat de presă, că acordul UE–MERCOSUR riscă să accentueze dezechilibrele comerciale existente și să crească presiunea asupra prețurilor din mai multe sectoare sensibile ale agriculturii autohtone. Printre cele mai vulnerabile domenii sunt menționate carnea de pasăre, vită și porc, produsele lactate, furajele, uleiul de floarea-soarelui, zahărul și alte produse considerate strategice pentru economia agricolă a României.

Organizația atrage atenția că relațiile comerciale agroalimentare dintre România și statele MERCOSUR sunt deja marcate de un dezechilibru structural major, caracterizat prin importuri semnificative de produse agroalimentare și materii prime care concurează direct producția internă. În acest context, o liberalizare suplimentară a schimburilor comerciale ar putea submina sustenabilitatea economică a fermelor românești și ar putea pune în pericol securitatea și siguranța alimentară.

Un alt aspect semnalat de Clubul Fermierilor Români este diferența semnificativă dintre standardele și costurile de producție. Reprezentanții fermierilor subliniază faptul că în statele MERCOSUR sunt utilizate pesticide interzise în Uniunea Europeană și că sistemele de control sanitar-veterinar și fitosanitar sunt considerate deficitare. Aceste diferențe ar amplifica riscurile pentru piața internă, în condițiile în care un control total al fluxurilor de import ar fi imposibil de susținut din punct de vedere logistic și financiar.

Clubul Fermierilor Români precizează că, de peste doi ani, avertizează constant autoritățile naționale și europene cu privire la pericolele pe care acordul UE–MERCOSUR le-ar putea genera pentru agricultura românească și afirmă că a exercitat presiuni instituționale pentru ca aceste riscuri să fie asumate și gestionate corespunzător de factorii de decizie.

„În aceste condiții, Clubul Fermierilor Români solicită respingerea acordului UE–MERCOSUR în forma actuală și cere instituțiilor statului să promoveze o abordare care să protejeze competitivitatea producătorilor autohtoni și capacitatea de producție agroalimentară națională, inclusiv prin mecanisme solide de compensare și fonduri dedicate sectoarelor vulnerabile. Acordul UE–MERCOSUR nu poate fi acceptat atâta timp cât pune fermierii români în dezavantaj clar față de concurenții lor din afara Uniunii și creează riscuri suplimentare pentru siguranța alimentară; responsabilitatea noastră este să apărăm interesul legitim al producătorilor din România și al consumatorilor români”, a declarat Florian Ciolacu, directorul executiv al Clubului Fermierilor Români.

Prin acest demers, organizația solicită o poziție fermă din partea autorităților române și europene, astfel încât interesele fermierilor și ale consumatorilor să fie protejate în fața unor acorduri comerciale care pot avea efecte pe termen lung asupra agriculturii și pieței alimentare din România.