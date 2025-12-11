Forumul APPR trage un semnal de alarmă în numele fermierilor și al organziațiilor profesionale din țară, privind intrarea în vigoare a CBAM pentru îngrășăminte la 1 ianuarie 2026.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Forumul APPR avertizează, printr-o scrisoare deschisă adresată Ministerul Agriculturii, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, precum și către Comisiile AGRI și INTA ale Parlamentului European, despre riscurile majore generate de intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2026, a Mecanismului de Ajustare la Frontieră pentru Carbon (CBAM) aplicat îngrășămintelor.

Reamintim că acest mecanism CBAM este un instrument al Uniunii Europene, care introduce o taxă pe carbon pentru anumite produse importate din afara UE.

UE depinde în proporție de aproximativ 50% de importurile din țări terțe

Conform datelelor analizate de Forumul APP, situația este una total delicată, la nivel European, din care rezultă că:

fermierii europeni se confruntă, încă din 2020, cu o explozie a costurilor de producție, care au dus marjele la niveluri istorice, uneori negative;

îngrășămintele reprezintă 15–30% din costul total de producție – cea mai mare cheltuială variabilă;

prețurile au crescut deja cu 10–15% ca urmare a restricțiilor impuse importurilor din Rusia și Belarus;

UE depinde în proporție de aproximativ 50% de importurile din țări terțe, iar stocurile actuale acoperă doar 60% din necesarul pentru 2026.

Riscurile introducerii CBAM, de la 1 ianuarie

APPR avertizează că, în aceste condiții, aplicarea CBAM pentru îngrășăminte, în forma actuală, poate determina:

creșteri suplimentare de preț de +10% până la peste +30%;

imposibilitatea comercianților de a plasa comenzi, din cauza lipsei unor formule de calcul complete;

risc real de lipsă de îngrășăminte la începutul anului agricol 2026;

diminuarea producției europene și pierderea competitivității față de țări terțe.

Toate acestea sunt de natură a afecta întregul lanț alimentar, ceea ce va duce la scumpirea alimentelor pentru consumatorii europeni.

Forumul APPR atrage atenția că această măsură de intrare în vigoare a CBAM nu a ținut cont de contextul geopolitic, de războiul de la granițele UE cât și de modul constrastant al acestei decizii a UE, față de politica pe care o duce SUA.

Concret, în timp ce Statele Unite au anunțat un pachet de 12 miliarde USD pentru sprijinirea fermierilor și suspendarea taxelor pe îngrășăminte, UE reduce bugetul PAC cu 65 de miliarde EUR și introduce o nouă taxă ce apasă direct asupra costurilor fermierilor.

Apelul Forumului APPR la responsabilitate și intervenție rapidă

În acest context critic, Forumul APPR face un apel ferm la responsabilitate, dialog și intervenție rapidă din partea autorităților naționale și europene și solicit instituțiiilor naționale și europene:

Amânarea aplicării CBAM pentru îngrășăminte până la finalizarea completă a cadrului tehnic.

Dezbatere urgentă în Parlamentul European pentru evaluarea consecințelor economice, tehnice și geopolitice.

Măsuri compensatorii clare, pentru a evita transferarea costurilor către fermieri și pierderea competitivității agriculturii UE.

Fără aceste măsuri, CBAM riscă să declanșeze o criză de aprovizionare, o nouă creștere accentuată a prețurilor și o reducere drastică a producției agricole europene, mai susține Forumul APPR în scrisoarea deschisă.