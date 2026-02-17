Dragostea se trăiește (și)prin mâncare, iar gătitul, împărțirea unui fel de mâncare sau alegerea unui plan gastronomic sunt momente obișnuite într-o relație. În plus, de regulă, primele întâlniri, acelea decisive pentru a cunoaște mai bine pe cineva și a ști dacă vrei să îl mai vezi, au loc la masă. Cu ocazia Zilei Îndrăgostiților sau a zilelor îndrăgostiților, între Valentine și Dragobete (14-24 februarie) numeroase restaurante din toată țara au oferit sau oferă încă meniuri speciale dedicate îndrăgostiților.

De ce mâncarea ajută la crearea unei legături emoționale

„Mâncarea este unul dintre cele mai puternice limbaje emoționale în cadrul cuplului”, afirmă Lara Ferreiro, psiholog expert în terapie de cuplu, care explică, pentru ABC, faptul că „aceste gesturi cotidiene activează sentimente profunde de atașament, grijă și apartenență”. Ea detaliază că „a găti pentru cineva sau a împărți un fel de mâncare merge mult dincolo de simpla hrănire: transmite siguranță emoțională și întărește legătura afectivă, atât în cuplu, cât și cu ceilalți”.

Ferreiro subliniază că „atunci când ne așezăm în jurul unei mese, ne privim în ochi și vorbim liniștiți, creierul nostru secretă oxitocină, așa numitul hormon al iubirii și al legăturii, ceea ce ne face să ne simțim mai fericiți, conectați și iubiți”. În plus, se activează neuronii oglindă, responsabili de empatie, facilitând sentimentul de a fi înțeleși și susținuți emoțional, amintește terapeuta.

În orice caz, această practică atât de obișnuită, pe care multe cupluri o folosesc drept pretext fie pentru a recâștiga intimitatea după intrarea într-o rutină în anii mulți de relație, fie pentru prime întâlniri pline de entuziasm, variază și în funcție de contextul general. Un studiu realizat de Too Good To Go despre modul în care unii europeni trăiesc iubirea prin mâncare arată că șapte din zece spanioli, de pildă, și-au ajustat planurile culinare de cuplu din cauza prețurilor, iar 37% recunosc că merg mai rar la restaurant.

Felurile preferate pentru a cuceri gustul și inima

Probabil din acest motiv, raportul confirmă că în prezent 57% dintre spanioli pregătesc cel puțin o dată pe săptămână o masă specială pentru cineva drag. Pentru a cuceri inimile, preferințele sunt clare: tapas și gustările conduc lista (37%), urmate de pizza (24%) și deserturi (21%). Carnea (20%), sushi (19%) și pastele (19%) completează clasamentul, potrivit studiului.

„Departe de a avea un efect negativ asupra relațiile, această schimbare, de a ieși mai puțin în oraș, a stimulat o creativitate emoțională mai mare. Planurile acasă, mai intime și mai conștiente, favorizează o conexiune reală și o prezență emoțională mai autentică”, subliniază Ferreiro. Acest lucru generează legături mai solide și relații mai echilibrate și mai durabile, susține psiholoaga.

Un alt aspect evidențiat de studiul Too Good To Go este importanța împărțirii mâncării între oameni care se iubesc: pentru șapte din zece spanioli, a mânca din același fel este un semn de iubire, iar gesturile cele mai apreciate sunt împărțirea felului principal sau a desertului, dar și oferirea ultimei îmbucături celuilalt. Și, în mod surprinzător (sau nu, că toți suntem latini!), nici în România lucrurile nu stau foarte diferit. Poate doar mâncarea pe care o pregătești celui drag este ceva mai elaborată: un fel de mâncare din tradiția familiei, care știm că-i place, o farfurie sofisticată, să semene cu cele de la Master Chef etc.

A face o plăcere partenerului nu înseamnă să risipești mâncarea sau ingredientele

Totuși, cercetarea spaniolă a identificat și un aspect negativ de corectat pentru mulți: 74% dintre respondenți gătesc sau cumpără de obicei mai mult decât este necesar, iar 60% comandă și mai multă mâncare la domiciliu decât ar trebui atunci când există o intenție romantică, de teamă să nu lipsească nimic de pe masă sau din dorința de a impresiona.

Studiul a scos la iveală și o contradicție: 63% dintre participanți consideră un semnal negativ faptul de a lăsa mâncare în farfurie după o întâlnire romantică, iar patru din zece nu îndrăznesc să ceară un recipient pentru a lua resturile acasă.

În România, acest fenomen este și mai răspândit, teama de a nu lipsi nimic de pe masă sau de a fi considerat zgârcit, se manifestă în toate păturile sociale (ca părere personală, mai ales la cele cu nivel de trai mediu-scăzut). Iar lăsatul în farfurie aproape în toate cazurile este sinonim cu dovadă că mâncarea nu a fost ceea ce trebuie. Nimeni nu va cere, cu siguranță, mâncare la pachet la o întâlnire romantică. Ar părea că nu e bine crescut. Dar ce nu se știe este că un bucătar apreciază întotdeauna când i se spune „a fost minunat, nu ești doar superb(ă), dar și gătești ca un chef. Pot lua ce-a rămas pentru cină să pară că sunt tot aici cu tine?”