O alimentație sănătoasă înseamnă mai mult decât controlul greutății. Iar unul dintre cele mai simple obiceiuri, consumul regulat de fibre, poate avea un impact major asupra sănătății tale, inclusiv reducerea riscului de accident vascular cerebral (AVC) și creșterea longevității.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Un studiu publicat în revista Stroke aduce dovezi solide că fibrele alimentare protejează vasele de sânge și creierul, cu beneficii atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

De ce sunt fibrele atât de importante?

Fibrele sunt componente ale plantelor din fructe, legume, cereale integrale și leguminoase, pe care organismul nu le poate digera, dar de care are nevoie. Acționează ca o „mătură internă”, sprijinind digestia și eliminarea toxinelor, dar efectele lor depășesc cu mult zona gastrointestinală.

O dietă bogată în fibre ajută la:

scăderea colesterolului LDL,

stabilizarea glicemiei,

controlul greutății corporale,

reducerea inflamației.

Toți acești factori contribuie la reducerea riscului de boli cardiovasculare, inclusiv AVC.

Ce arată noile cercetări

Studiul citat, desfășurat pe o perioadă de aproape 20 de ani, a descoperit că persoanele care consumă multe fibre au un risc cu aproape 30% mai mic de a suferi un AVC, comparativ cu cei care au un aport scăzut.

Analiza genetică inclusă în cercetare sugerează chiar o relație de cauzalitate: un aport mai mare de fibre poate proteja direct vasele mici ale creierului, reducând riscul de AVC-uri microvasculare, un tip de accident vascular discret, dar cu consecințe grave în timp, precum demența vasculară sau dizabilitățile neurologice.

Cum ajută fibrele vasele de sânge și creierul?

Mecanismele sunt clare:

reduc colesterolul și previn formarea plăcilor de aterom,

stabilizează tensiunea arterială,

scad inflamația vasculară,

reglează glicemia.

Pe scurt, fibrele mențin arterele curate și fluxul sanguin către creier eficient, două elemente esențiale în prevenirea unui AVC.

Un aspect remarcabil al studiului este efectul fibrelor asupra persoanelor care au trecut deja printr-un AVC. Cei care au crescut aportul de fibre după incident au avut un risc cu aproape o treime mai mic de mortalitate în anii următori. Așadar, fibrele nu sunt doar preventive, pot îmbunătăți și șansele de recuperare și supraviețuire.

Cum poți introduce mai multe fibre în alimentație?

Nu ai nevoie de suplimente scumpe. Fibrele se găsesc în alimente simple, accesibile:

Cereale integrale: ovăz, orz, quinoa, grâu integral.

Leguminoase: fasole, linte, năut, mazăre.

Fructe: mere, pere, fructe de pădure, avocado.

Legume: broccoli, morcovi, spanac, conopidă, cartofi dulci.

Nuci și semințe: migdale, chia, in, nuci.

Fructe uscate: smochine, prune, curmale.

Recomandarea pentru adulți este de 25–30 g de fibre pe zi, însă majoritatea oamenilor consumă abia jumătate.