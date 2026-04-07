Senatul României a adoptat marți un proiect de lege care oferă fermierilor un instrument juridic important pentru protejarea exploatațiilor agricole. Actul normativ le permite deținătorilor de ferme să inițieze proceduri judiciare pentru demolarea construcțiilor ridicate în perimetrul acestora cu încălcarea zonelor de protecție sanitară. Măsura are ca scop prevenirea disconfortului și reducerea riscurilor sanitare generate de astfel de situații, arată Agerpres.

Proiectul modifică Legea 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole și vine ca răspuns la numeroase conflicte apărute între fermieri și proprietarii de locuințe construite în apropierea fermelor. Potrivit noilor prevederi, agricultorii care au înființat exploatații cu respectarea legii vor putea solicita demolarea construcțiilor neautorizate sau autorizate ilegal. Intervenția este limitată strict la cazurile în care sunt afectate normele de protecție sanitară.

Inițiatorii proiectului susțin că fenomenul construcțiilor ridicate în zonele de protecție a fermelor a devenit tot mai frecvent. În multe situații, autorizațiile de construire au fost emise fără a ține cont de existența exploatațiilor agricole. Această practică a dus la numeroase litigii și chiar la solicitări de reducere sau oprire a activității fermelor. Principiul „primul venit” nu a fost respectat, iar fermierii au fost adesea dezavantajați.

Dezechilibru corectat

Noua lege încearcă să corecteze aceste dezechilibre și să ofere un cadru clar de protecție pentru activitățile agricole. De asemenea, actul normativ prevede că exploatațiile agricole, fie ele comerciale sau familiale, vor putea accesa fonduri europene pentru modernizare și restructurare. Aceste finanțări vor fi disponibile prin Planul strategic PAC 2023-2027.

- articolul continuă mai jos -

Beneficiarii includ o gamă largă de unități agricole. Printre acestea se numără fermele de cabaline, ovine și caprine, dar și cele de taurine sau vaci de lapte. Sunt vizate și fermele de păsări, complexele avicole industriale și exploatațiile de porci. În plus, proiectul include abatoare, centre de colectare și procesare a produselor de origine animală, precum și unități de producție de furaje sau fertilizanți agricoli.

Actul normativ face referire și la Legea 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole, stabilind că exploatațiile trebuie să fie organizate și dimensionate conform acestor prevederi pentru a beneficia de sprijin. În acest fel, autoritățile urmăresc atât protejarea fermelor existente, cât și stimularea investițiilor în sector.

Pas important pentru stabilitatea exploatațiilor

Un alt aspect semnalat de inițiatori vizează lipsa de coordonare între autoritățile locale. În unele cazuri nu s-a ținut cont de fermele existente în județele învecinate atunci când s-au emis autorizații de construcție. Această situație a generat conflicte suplimentare și a complicat activitatea fermierilor.

Reprezentanții sectorului agricol consideră că noua lege este un pas important pentru stabilitatea exploatațiilor. Posibilitatea de a acționa în instanță oferă fermierilor o soluție legală într-un context în care presiunile urbane asupra terenurilor agricole sunt tot mai mari. Totodată, accesul la fonduri europene ar putea accelera modernizarea fermelor și creșterea competitivității.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, care este primul for sesizat în acest caz. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care are rol decizional.

Evoluția acestui proiect va fi atent urmărită de fermieri și de autorități. Miza este una majoră, întrucât legislația ar putea redefini relația dintre dezvoltarea urbană și activitățile agricole din România.