Tăierea nucilor în perioada lucrărilor de primăvară se face doar cu autorizație, iar intervențiile neautorizate pot fi sancționate cu amenzi de până la 10.000 de lei. Specia este protejată prin lege, iar regulile sunt aplicabile inclusiv pentru arborii aflați pe proprietăți private.

Potrivit Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) Buzău, în 2025 au fost depuse 100 de cereri pentru tăierea nucilor, dintre care 90 au primit autorizație. În anul anterior au fost înregistrate 88 de solicitări, iar 74 au fost aprobate.

Din 2023 până în prezent, la nivelul judeţului Buzău s-au depus un număr de cinci cereri pentru eliberarea de autorizaţii pentru plantaţii de nuci

Autorizațiile se acordă în situații bine definite: atunci când pomii sunt îmbătrâniți și au peste 60% din coroană formată din ramuri uscate, când terenul este vizat pentru construcții de interes public sau local, ori când arborii de pe aliniamentele drumurilor naționale pun în pericol siguranța circulației.

„Cu privire la eliberarea autorizaţiilor de tăiere a nucilor răzleţi, în anul 2024 s-au depus 88 de cereri şi s-au eliberat 74 de autorizaţii, în anul 2025 s-au depus 100 de cereri şi s-au eliberat 90 de autorizaţii. Comunele din judeţul Buzău unde au fost înregistrate cele mai multe cereri şi respectiv unde s-au eliberat cele mai multe autorizaţii pentru tăierea nucilor răzleţi sunt următoarele: Chiojdu, oraş Pătârlagele, Cislău, Calvini, oraş Nehoiu, Gura Teghii, Berca, Cernăteşti, Vintilă Vodă, Beceni, Pietroasele. Din 2023 până în prezent, la nivelul judeţului Buzău s-au depus un număr de cinci cereri pentru eliberarea de autorizaţii pentru plantaţii de nuci, pentru o suprafaţă de 14,44 hectare”, a transmis, pentru AGERPRES, DAJ Buzău.

- articolul continuă mai jos -

„Chiar şi nucii forestieri sau cei care se află pe proprietate privată nu pot fi tăiaţi oricum”

Specialiștii Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Istrița atrag atenția că nucul are o importanță economică ridicată, atât prin fructe, cât și prin lemnul valoros, motiv pentru care este protejat.

„În cadrul Staţiunii de cercetare Istriţa avem un lot demonstrativ dedicat nucului, undeva la un hectar. Scopul său este de a studia diferite soiuri şi genotipuri de nuc şi de a vedea comportamentul său în arealul de la Istriţa, dar, totodată, este un lot experimental pentru studenţii care vin aici în practică. În primul rând este o specie protejată în România, chiar şi nucii forestieri sau cei care se află pe proprietate privată nu pot fi tăiaţi oricum. Este nevoie de o autorizaţie în sensul ăsta şi cu motive bine întemeiate, dacă este uscat, bolnav sau prezintă risc pentru proprietatea din vecinătate. În rest, nu este voie să tăiem nucii, tocmai în primul rând datorită importanţei sale economice. Vorbim de fructe cu valoare economică ridicată, dar şi lemnul nucului este foarte valoros”, a declarat, pentru AGERPRES, şeful Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Istriţa, Rareş Pândaru.

S-a răspândit ideea că nucii ar putea absorbi anumite radiații, însă acest aspect nu este confirmat de studii

Specialiștii mai arată că, de-a lungul timpului, s-a răspândit ideea că nucii ar putea absorbi anumite radiații, însă acest aspect nu este confirmat de studii.

În același timp, interesul pentru înființarea livezilor de nuci este în creștere. În județul Buzău există deja plantații în zona Săhăteni și în apropiere de Râmnicu Sărat, iar tendința se observă la nivel național.

„Încă de la 1953-1954 a fost implementată în Legea pomiculturii protecţia nucului, ba chiar unele voci spuneau că datorită conţinutului său ridicat de iod ar absorbi cumva radiaţiile din atmosferă, după accidentul de la Cernobîl, însă nu este neapărat un lucru fundamentat de un studiu, dar totuşi s-a perpetuat ideea asta în lume. Din câte ştiu, în ultimii ani, producţiile au crescut şi sunt câteva livezi însemnate în zona localităţii Săhăteni, livezi profesionale de nuc pentru producerea fructelor pentru nuci şi aproape de Râmnicu Sărat, la fel, sunt livezi. Din câte ştim, livezile de nuc sunt în creştere în toată ţara, chiar şi în judeţul Buzău”, a subliniat Rareş Pândaru.