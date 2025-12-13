Pe 18 decembrie, 10.000 de fermieri sunt așteptați la Bruxelles pentru a denunța abordarea din ce în ce mai înșelătoare, spun ei, a Uniunii Europene față de agricultură, relatează Agroinformacion. Încă din 2024, fermierii au avertizat Uniunea Europeană cu privire la reformele PAC (Politica Agricolă Comună) și la modul de construire a bugetului, la reglementarea excesivă care limitează inițiativa agricolă și la insistența de a încheia acorduri comerciale inacceptabile, cum ar fi cel dintre UE și Mercosur. La sfârșitul anului 2025, așteptările continuă să nu fie îndeplinite, iar hotărârea Comisiei de a merge mai departe pe direcțile actuale ar reprezenta o eroare istorică pentru proiectul european, pentru fermierii săi și pentru consumatori,.

Pentru organizatorii protestului, „agricultura și securitatea alimentară sunt piloni ai suveranității europene. Comunitățile agricole, susținătoare ferme ale idealului european, nu pot rămâne tăcute în fața unei erori strategice de o asemenea magnitudine. În ciuda discursurilor care prezintă agricultura ca sector strategic, acțiunile Comisiei Europene reflectă un regres în ambițiile agricole comune, creând un decalaj între cuvinte și fapte care afectează familiile rurale, comunitățile și consumatorii”.

Protest la Bruxelles și în întreaga Europă

Pe 18 decembrie, Copa-Cogeca convoacă o zi de protest paneuropean, cu doar câteva ore înainte ca președinta Von der Leyen să călătorească în Brazilia pentru a finaliza acordul cu Mercosur și în timp ce șefii de stat și de guvern ai UE se reunesc într-o sesiune cheie privind viitorul buget european.

Aproximativ 40 de organizații agricole din întreaga Europă și-au confirmat participarea. Se așteaptă ca 10.000 de fermieri să transmită un mesaj ferm și unit Comisiei.

Fermierii solicită soluții curajoase și tangibile pentru fermele și cooperativele lor:

O Politică Agricolă Comunitară puternică, comună și bine finanțată după 2027.

Norme comerciale echitabile și transparente, care să protejeze standardele europene și sectoarele sensibile.

O simplificare reală, o mai bună reglementare și securitate juridică.

Copa-Cogeca este o organizație umbrelă europeană care reprezintă interesele fermierilor și ale cooperativelor agricole din Uniunea Europeană. Este cel mai puternic și mai mare grup de lobby agricol din Bruxelles.