Seceta a devenit o prezență obișnuită în Bărăgan în ultimii ani. Dacă acum un deceniu se vorbea despre ani ploioși și ani cu mai puține precipitații, acum lucrurile s-au schimbat. Discuțiile se poartă despre ani secetoși și ani foarte secetoși.

În aceste condiții, agricultorii din Bărăgan au început să caute soluții pentru viitor. Desigur că irigațiile reprezintă soluția cea mai evidentă. Numai că, spun unii dintre ei, acestea nu mai reprezintă o garanție.

În Bărăgan, nici Dunărea nu mai face mereu față!

Arnaud Perrein, unul dintre cei mai cunoscuți fermieri din Bărăgan, lucrează aproximativ 4.000 de hectare în localitatea Mihail Kogălniceanu, la limita dintre județele Ialomița și Brăila. În urmă cu mai mulți ani era preocupat de instalarea unor sisteme de drenaj pe unele dintre terenurile fermei. Acum, acestea sunt folosite în sens invers…

„În sezonul acesta am folosit irigațiile din plin. Am folosit aproximativ 450 de litri/mp la porumb. Doar așa am reușit să obținem o producție bună!”

Dar aplicarea irigațiilor nu a fost o chestiune ușoară. Dincolo de cheltuială și de nevoia de tehnologie, a provocat și multe emoții.

„De trei ori am fost în situația ca Dunărea să fie atât de scăzută, încât nu am putut trage apă din fluviu. Nivelul scăzuse sub acela al gurilor de aspirare”, a povestit fermierul.

Și tot el ne-a împărtășit rezultatul observațiilor sale din ultimii ani. „Deși plouă tot atât cât ploua și înainte, 450 – 500 milimetri pe an, plouă altfel. Acum ploaia vine doar atunci când nu ai nevoie de ea, iar când îți trebuie, lipsește”.

Nicolae Sitaru și-a schimbat părerea

Nicolae Sitaru este un alt fermier bine-cunoscut din Bărăgan. De altfel, el și-a câștigat o bine meritată faimă ca specialist în cultura porumbului. De mulți ani este renumit pentru o zicală pe care a lansat-o: „În zona noastră (Ialomița – n.red.) nu este nevoie de irigații la porumb. Climatul este de asemenea natură că și fără se pot obține producții frumoase”.

Iată, însă, că zilele trecute a declarat public că lucrurile s-au schimbat radical. „Fără irigații nu vom mai putea cultiva porumb”, a spus el, la Summit-ul Național al Porumbului.

În acest context, mai mulți fermieri au început să ia în calcul diverse modalități de stocare a apei. „Desigur, nu poți stoca cât să irigi toată cultura. Dar s-ar putea găsi o variantă să ai apă pentru o zi, două, cât nu poți trage din Dunăre”, consideră Arnaud Perrein.

În ceea ce privește rezerva de apă din sol, la ora actuală, specialiștii estimează că în zona Bărăganului ar fi nevoie de un an în care să cadă aproximativ 1.500 de milimetri de precipitații pentru ca situația să revină la normal. Adică de trei ori cât media climatologică…

Așadar, speranța rămâne la Dumnezeu!