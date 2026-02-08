Agricultorii din Spania au avertizat, sâmbătă, că ploile torențiale au inundat câmpurile și au provocat pagube în valoare de milioane de euro culturilor, în timp ce Spania și Portugalia se pregăteau pentru condiții meteorologice și mai extreme, transmite Mediafax.

Potrivit Reuters, Peninsula Iberică a fost deja afectată de o serie de furtuni în ultimele săptămâni, care au adus ploi abundente, tunete și zăpadă înainte de sosirea furtunii Marta, sâmbătă.

Un șofer de plug de zăpadă a murit sâmbătă când vehiculul său a căzut 20 de metri pe o pantă în trecătoarea montană El Pico, în Avila, în nordul Spaniei, unde ningea puternic, au declarat serviciile de urgență.

În aceeași zi, un bărbat de 46 de ani s-a înecat într-un râu la Campo Maior, în zona centrală Portalegre din Portugalia, au declarat sâmbătă serviciile de urgență.

Cinci persoane au murit de la sosirea furtunii Leonardo săptămâna trecută.

Peste 11.000 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele în regiunea Andaluzia din sudul Spaniei, în timp ce aproape 170 de drumuri au fost închise în toată Spania și serviciile feroviare au fost întrerupte în Portugalia.

750 de milioane de euro, pagubele estimate în Portugalia

Ministerul Agriculturii din Portugalia a declarat vineri că, potrivit estimărilor preliminare, pierderile din sectoarele agricol și forestier se ridică la aproximativ 750 de milioane de euro din cauza furtunilor, care se așteaptă să se intensifice în zilele următoare.

Agenția meteorologică spaniolă AEMET a avertizat sâmbătă că furtuna Marta va aduce zăpadă și condiții periculoase pe coastă, precum și mai multe precipitații.

Autoritățile au emis o avertizare meteorologică portocalie, a doua cea mai ridicată după cea roșie.

Meciul de fotbal de primă ligă dintre Sevilla și Girona a fost amânat din cauza vremii nefavorabile, a anunțat La Liga, la cererea clubului andaluz.

Miguel Angel Perez, membru al organizației fermierilor COAG din provincia Cadiz, Andaluzia, a declarat sâmbătă pentru televiziunea spaniolă TVE: „Plouă fără încetare. Culturi precum broccoli, morcovi și conopidă sunt sub apă. Mii de hectare sunt inundate. Ne confruntăm cu o adevărată catastrofă naturală.”

Perez a spus că furtuna a provocat pagube de milioane de euro recoltelor din acest an și că fermierii vor solicita ajutorul guvernului pentru a se reface.

Inundațiile au stârnit și temeri privind schimbări structurale, inclusiv alunecări de teren.

Locuitorii mai multor orașe din lanțul muntos Serranía de Ronda din Málaga, care a fost lovit de furtuna Leonardo săptămâna aceasta, au declarat sâmbătă că pământul se cutremură de zile întregi.

Consiliul local al unui oraș din zonă, Cortes de la Frontera, a declarat sâmbătă într-o postare pe rețelele de socializare că nu există „niciun pericol” din cauza cutremurelor, care au fost resimțite și în orașele vecine Benaoján, Gaucín și Jimera de Líbar.

Specialiști de la Consiliul Național de Cercetare din Spania (CSIC) au fost trimiși în zonă pentru a monitoriza situația.

Mai multe zone rezidențiale din apropierea râului Guadalquivir, din provincia Cordoba, Andaluzia, au fost evacuate vineri din cauza creșterii dramatice a nivelului apei.

Viceprim-ministrul Spaniei, María Jesús Montero, a avertizat că se așteaptă ca râul să atingă nivelul maxim sâmbătă sau duminică.

În Portugalia, unde ploile torențiale au determinat trei orașe să amâne votul prezidențial de duminică până săptămâna viitoare, peste 26.500 de salvatori au fost mobilizați pentru a face față impactului furtunilor.