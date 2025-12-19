Fermierii solicită preşedintelui Nicuşor Dan să analizeze mai profund Acordul Mercosur şi efectele acestuia asupra agriculturii din România, atrăgând atenţia că, în contextul actual al acordului, fermele mici şi mijlocii vor fi în reală dificultate şi fondurile europene şi naţionale vor fi pierdute, transmite Agerpres.

Reacţia fermierilor vine în urma informaţiilor apărute în spaţiul public, potrivit cărora preşedintele Nicuşor Dan a considerat că Acordul Mercosur este unul avantajos, în urma “consultărilor purtate cu fermierii acum 3-4 luni”.

Fermierii îl contrazic pe Președintele României

“La acest moment, în fermele româneşti au intrat atât fonduri naţionale, cât şi fonduri europene apreciabile. Ca urmare a acestui efort, dar şi a perseverenţei şi eforturilor fermierilor români, ne putem mândri cu rezultate notabile, precum primele locuri în UE la exporturi de cereale, dar şi de animale – caprine, ovine şi păsări. Există sectoare aflate încă în mare dificultate, ca urmare a lipsei de reacţie a statului, precum cel al suinelor, dar şi sectoare performante. Fermierii români produc hrană de calitate, la preţuri accesibile, iar accesul acestora pe o piaţă comunitară atât de competitivă reprezintă cel mai bun argument. Nu vom putea păstra aceste rezultate în contextul actual al acordului; din contră, fermele mici şi mijlocii vor fi în reală dificultate şi fondurile amintite vor fi pierdute. Vă rugăm, domnule preşedinte, să luaţi în calcul o analiză mai aprofundată a Acordului Mercosur şi a efectelor acestuia asupra agriculturii din România, până la termenul recent prelungit”, se arată într-un comunicat al Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare (AAC).

Alianţa se oferă să aducă “la masa discuţiilor” fermieri, membri ai comunităţii academice relevante pentru agricultură, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale care, prin eforturi reale, au participat şi participă atât la grupurile de lucru din Copa-Cogeca (cea mai mare organizaţie de reprezentare a fermierilor europeni), cât şi ca susţinători ai cauzei fermierilor pe lângă europarlamentari sau alţi factori de decizie, la nivelul României şi al UE.

“Suntem convinşi că expertiza şi experienţa delegaţilor AAC pot aduce plusvaloare oricăror dezbateri de bună-credinţă cu privire la agricultura de la nivelul UE, în general, şi de la nivel naţional, în particular. România este un caz particular, care trebuie abordat într-o manieră prudentă, specifică zonei geografice, dar şi realităţilor politice care au influenţat în timp, în mod diferit, evoluţia agriculturii faţă de majoritatea statelor europene”, îi transmit aceştia preşedintelui.

AAC consideră că se impun o serie de clarificări şi consultări

“Dl. preşedinte Dan sau factorii de decizie relevanţi nu s-au consultat, formal sau informal, cu fermierii din organizaţiile membre de sub umbrela AAC, consultări în urma cărora să rezulte o poziţie favorabilă cu privire la acord. Ne întrebăm din ce zonă a agriculturii sau din ce organizaţii profesionale provin fermierii care au participat la aceste discuţii, ce au avut un rezultat favorabil acordului, în condiţiile în care AAC este constituită din organizaţiile profesionale reprezentative pentru sectorul agricol la nivel naţional, prin decizia Tribunalului Bucureşti? Care sunt studiile de impact, analizele care au pus în balanţă efectele pozitive şi cele negative ale acestui acord pentru economia românească? De ce este rezonabilă declaraţia că fermierii români sunt de acord cu nişte condiţii comerciale împotriva cărora s-a protestat, în mai multe rânduri, atât la Bruxelles, cât şi la Strasbourg? Menţionăm că inclusiv la protestele din data de 18 decembrie au participat, în mod paşnic, delegaţi ai organizaţiilor membre AAC. Cum poate fi interpretat, din punct de vedere matematic, faptul că un stat care are o suprafaţă agricolă procentual semnificativă la nivelul UE nu reuşeşte să obţină rezultate agregate măcar apropiate de acel procent?”, întreabă fermierii.

Fermierii resping clauzele de protecţie, care nu au funcționat nici în cazul grâului ucrainian

În ceea ce priveşte clauzele de protecţie menţionate de preşedintele Nicuşor Dan, AAC susţine că acestea nu funcţionează, exemplul cel mai bun fiind acordul privind intrarea cerealelor din Ucraina pe piaţa internă, care trebuiau doar să tranziteze România, însă au inundat piaţa, inclusiv ca input în zootehnie.

Organizațiile fermierilor cer numirea unui consilier prezidențial pe agricultură

“Amintim, domnule preşedinte, că aţi promis că veţi numi un consilier pe agricultură, fără a se solicita ca acesta să provină din vreo organizaţie profesională, ci doar să fie un cunoscător al agriculturii româneşti, acest lucru nu s-a întâmplat”, au mai transmis fermierii.

Semnarea acordului UE-Mercosur a fost amânată până în ianuarie

Uniunea Europeană a amânat semnarea unui acord de liber schimb cu patru ţări din Mercosur până în ianuarie anul viitor. Acordul dintre UE şi Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay, care este în curs de elaborare de peste 25 de ani, urma să fie semnat sâmbătă la un summit în Brazilia, transmite vineri dpa.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri că ţările Uniunii Europene au nevoie de “încă câteva săptămâni” şi că au amânat doar “uşor” semnarea acordului de asociere cu Mercosur până în ianuarie.

Un summit al UE de la Bruxelles nu a reuşit să convingă suficienţi lideri ai UE pentru a atinge majoritatea necesară semnării acordului, a cel puţin 15 dintre cele 27 de state ale UE, reprezentând 65% din populaţia blocului comunitar. Controversatul acord de liber schimb are scopul de a stimula comerţul între blocurile economice, dar este privit critic de unele ţări importante ale UE, inclusiv Franţa, Polonia şi Italia.

Mii de fermieri s-au adunat joi la Bruxelles în timpul întâlnirii liderilor UE, blocând drumurile principale. Unele proteste au devenit violente.

Președintele României susține acordul UE – Mercosur

Întrebat astăzi, după declarațiile de presă făcute la finalul participării la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, care a fost poziția României în privința acordului UE – Mercosur, Președintele României Nicușor Dan a răspuns:

„Noi susținem (acordul cu Mercosur – n.r.), pentru că am avut în urmă cu, să zicem, trei-patru luni, tocmai în urma faptului că am avut discuții cu agricultorii din România, am avut anumite rezerve, care au fost depășite în urma discuțiilor. Nu am fost singurii care am avut tipul ăsta de rezerve, dar, cu titlu general, este foarte util pentru Europa, deci, pentru România, să deschidă, să aibă un acord comercial cu o piață așa de mare cum este America de Sud. Ăsta este motivul pentru care susținem.

Este un acord care se negociază de multă vreme și care este detaliat pe multe capitole, pe multe produse, și acordul are inclusiv niște clauze care spun că, în situația, ipotetică, în care o anumită marfă invadează și depășește un anumit procent pe piața europeană, se aplică niște clauze care protejează economia europeană”.