Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă avertizează că reducerea cotei de bioetanol din benzină, de la 8% la 2%, decisă prin ordonanță de urgență în contextul crizei de pe piața petrolului, va avea un impact direct asupra veniturilor fermierilor. Organizația susține, printr-un comunicat de presă, că măsura a fost adoptată fără consultarea producătorilor agricoli și fără un mecanism clar de compensare.

Potrivit reprezentanților Clubului, decizia elimină, într-un interval de șase luni, un canal important de valorificare pentru cerealele produse în România, dezvoltat în ultimii ani în baza angajamentelor europene privind tranziția energetică.

142.000 de tone de cereale, scoase din piața biocombustibililor

Reducerea cotei minime de biocombustibil înseamnă, conform estimărilor organizației, eliminarea a aproximativ 142.000 de tone de cereale din circuitul intern destinat producției de bioetanol. Valoarea pierderilor este estimată la peste 100 de milioane de lei, sumă care nu mai ajunge în veniturile fermierilor.

Contextul este cu atât mai sensibil cu cât anul agricol în curs ar putea aduce una dintre cele mai bune recolte de porumb din ultimii trei ani. În lipsa acestui canal de absorbție, există riscul unei supraoferte pe piață, cu efect direct asupra scăderii prețurilor la poarta fermei, în special pentru exploatațiile mici și medii.

Fermierii reclamă lipsa consultării și cer compensații clare

Clubul Fermierilor critică faptul că măsura a fost adoptată fără consultarea sectorului agricol, deși impactul este direct asupra producătorilor de materii prime pentru biocombustibili. Deși Guvernul invocă necesitatea temperării prețurilor la pompă și evitarea unor blocaje în aprovizionare, organizația consideră că soluția transferă întreaga povară asupra agriculturii.

Ordonanța prevede doar posibilitatea unei analize ulterioare și a unor eventuale compensații după încheierea perioadei de criză, fără un angajament concret. Fermierii susțin că nu își pot planifica activitatea în lipsa unor măsuri clare și a unui calendar predictibil.

Semne de întrebare privind respectarea angajamentelor europene

Organizația atrage atenția că reducerea cotei de biocombustibili contravine obiectivelor asumate la nivel european privind creșterea ponderii energiei regenerabile în transporturi și reducerea emisiilor, în cadrul Directivei RED III.

În acest context, fermierii subliniază că au fost încurajați în ultimii ani să investească în producția de materii prime pentru bioenergie, iar schimbarea bruscă a regulilor riscă să afecteze aceste investiții. De asemenea, aceștia menționează că nu există alte state membre ale Uniunii Europene care să fi adoptat o măsură similară și că România nu a notificat Comisia Europeană în acest sens.

Solicitări către Guvern

Clubul Fermierilor Români cere autorităților adoptarea urgentă a unor măsuri concrete, printre care un mecanism garantat de compensare a pierderilor, stabilirea unui calendar clar de revenire la cota de 8% pentru biocombustibili și consultarea organizațiilor de profil înaintea deciziilor cu impact asupra pieței agricole.

Totodată, organizația propune analizarea unor alternative pentru temperarea prețurilor la carburanți, cum ar fi reducerea temporară a accizelor, fără afectarea lanțului de valoare al biocombustibililor.

„Criza prețurilor la pompă nu poate fi rezolvată durabil prin sacrificarea lanțului de valoare al biocombustibililor. Soluțiile corecte protejează atât consumatorul, cât și fermierul care produce materia primă — pentru că România nu poate abandona simultan agricultura și tranziția verde la care s-a angajat în fața Europei.”